Luis López destaca la implicación del PP en O Grove como “palanca de cambio” para ganar en el 2027

Asistentes a la cena de Navidad Cedida

El presidente provincial de PP de Pontevedra, Luis López, destacó el “enorme compromiso” del PP con los grovenses a través de inversiones millonarias desde la Xunta y la Diputación, calificando esta implicación de los populares desde las distintas administraciones como la “palanca de cambio” para lograr una victoria en las elecciones municipales el 2027.

El también mandatario de la Diputación de Pontevedra, subrayó en la cena de Navidad del PP Local –celebrada el pasado viernes– que O Grove está recibiendo más fondos que nunca a través de los planes +Provincia o Extra y, a mayores, se financiarán actuaciones singulares como la humanización del entorno de Sineiro.

“O Grove está nun momento histórico e doce coa chegada de decenas de millóns de euros procedentes de administracións gobernadas polo PP, totalmente volcadas con este concello”, expuso López, subrayando que “é a única alternativa real para que O Grove non volva quedar atrás”.