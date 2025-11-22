La Xunta licita las obras de la iglesia de San Vicente do Grove por más de 200.000 euros

El conselleiro, José López Campos, y el cura de la parroquia Cedida

La Xunta de Galicia acaba de licitar las obras de restauración y conservación de la iglesia de San Vicente do Grove por más de 200.000 euros. Así lo anunció este sábado el conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, en una visita al inmueble, donde reafirmó el compromiso del gobierno gallego “coa protección do noso patrimonio cultural”.

Los trabajos cuentan con un plazo de ejecución de seis meses e incluyen la instalación de chapas de zinc y láminas impermeables, la modificación de las carpinterías de las ventanas, la dotación de ventilación en la bajocubierta o la renovación de los morteros.

La intervención se completa con la limpieza de las fachadas, la desalación de las zonas alteradas y la consolidación y reintegración de aquellas zonas con mayor afectación. Por último, se incorporará una trampillaa la salida de la escalera de la torre al campanario que vite la entrada de agua y permita la ventilación.

Durante la visita, López Campos explicó que el objetivo de esta intervención es resolver los problemas de entrada de agua registrados en los encuentros de la cubierta y en las escaleras de la torre del campanario. Asimismo, el proyecto también contempla la mejora de la ventilación y de los niveles de salinidad presentes en las fachadas y que están provocados tanto por el cemento presente en las juntas como por el viento debido a su proximidad con el mar.