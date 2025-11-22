El BNG de O Grove califica de “desesperante” la situación de la red de agua de Meloxo tras una nueva rotura

El portavoz del Bloque junto a una anterior avería en el suministro Cedida

El BNG de O Grove califica de “desesperante” la situación que gira entorno a la red de abastecimiento de agua de Meloxo tras una nueva rotura en el tubaje. El portavoz nacionalista, Anselmo Noia, subraya que en lo que va de año ya se produjeron por lo menos cinco cortes en el servicio, “que se acumulan ás ducias sufridas dende 2003”.

Según expone, el último corte tuvo lugar a mediados de esta semana, dejando sin servicio a las casas de la zona durante unas cuatro horas. Así, ante las numerosas incidencias en el suministro, el BNG advierte que algunos afectados se plantean reclamar una reducción en el recibo de agua.

El Bloque recuerda que el gobierno local se comprometió en 2024 a entregar los terrenos necesarios a la Diputación –titular de la vía– para realizar la reforma de la carretera, afirmando en junio de este año que solo faltaban cuatro parcelas y que ya estaba toda la documentación. “Isto non avanza. Os veciños son quen sofren as avarías e necesitan solucións”, sentencia Noia.