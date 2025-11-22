Mi cuenta

Diario de Arousa

O Grove

Aparecen nuevas pintadas en las instalaciones del campo de fútbol Monte da Vila

Los grafitis representan los escudos del Anduriña S. D. y el C. D. O Grove

Sandra Rey
22/11/2025 11:55
Pintada sobre el nuevo muro del campo Monte da Vila
El primer grafiti hecho en el muro, ya eliminado
Gonzalo Salgado

Dos nuevas pintadas han aparecido en el muro del campo de fútbol Monte da Vila, pocos días después de que el Concello tapase otra en la que se leía “Hala Grove”. En esta ocasión, los grafitis representan los escudos del Anduriña S. D. y del C. D. O Grove, dos equipos locales.

Según explicó en su momento la concejala de Obras e Servizos, Ángeles Domínguez, en el incidente anterior los autores aprovecharon que el recinto está en obras para acceder al interior y llevar a cabo la pintada, por lo que todo apunta a que en esta ocasión siguieron el mismo “modus operandi”.

La pintada previa apareció hace apenas una semana y fue eliminada recientemente por el Concello.

