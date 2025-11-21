Portos invierte más de 100.000 euros en la conservación y mantenimiento de Meloxo

Imagen aérea de Meloxo en O Grove Cedida

Portos de Galicia destaca la inversión de más de 100.000 euros para la mejora de las instalaciones del puerto de Meloxo en O Grove. Los trabajos realizados responden, indican desde la Consellería do Mar, a tareas de conservación y mantenimiento de esta infraestructura.

Entre las actuaciones realizadas destacan la reposición de aglomerado en diferentes viarios del puerto con un importe de 47.000 euros, la instalación de señalización horizontal y vertical en toda la zona portuaria para aumentar la seguridad tanto de conductores como de peatones con un presupuesto de 5.000 euros y la renovación de la iluminación del exterior con sistema led de control telemático con valor de 40.000 euros. Además, desde Portos, señalan que se instalaron varios elementos menores por un importe de 17.000 euros.

Dentro de los trabajos de mantenimiento y conservación de la dársena de Meloxo, desde Portos también se llevaron a cabo varias campañas de limpieza en ramplas que incluyeron la retirada de más de una decena de embarcaciones. De esta manera, señalan, actualmente solo hay un barco en este muelle declarado en situación de abandono y que cuenta con una orden de desalojo.

Presupuestos 2026

Además de estas actuaciones ya ejecutadas por la Consellería do Mar, en los presupuestos de Portos para el próximo año aparece una partida de tres millones de euros destinados a la remodelación del puerto de O Grove que, actualmente, se encuentra en fase de redacción del proyecto.

Asimismo, destaca otra inversión plurianual que supera los 3,5 millones de euros para mejorar las instalaciones de porto Meloxo, en las que se incluiría un dique de abrigo para las embarcaciones.