Lucía Diz, ilustradora meca, impartirá mañana un taller de comic manga en Portonovo

La ilustradora de O Grove, Lucía Diz Gonzalo Salgado

La ilustradora de O Grove, Lucía Diz, imparte mañana un taller de comics en la Casa Mariñeira de Don Fernando en Portonovo. Que pensaran en ella para esta iniciativa organizada por la Diputación de Pontevedra, cuenta la joven le hace “muchísima ilusión y especialmente porque es cerca de dónde vivo”.

Diz, a pesar de su juventud, ya cuenta con varios comics publicados e incluso alberga varios premios por sus creaciones. El primer proyecto que vio la luz, ‘Maia e a troita perlada’, indica, lo creó en la escuela en la que estudio (O Garaxe Hermético) para un concurso y finalmente fue publicado por la editorial Demo. “Se siente muchísima ilusión cuando ves algo en lo que trabajaste tanto en formato físico”, señala. A partir de ahí, la ilustradora no dejó de trabajar.

También durante su formación creó el comic ‘Dinocarreras’, una obra que cuenta la historia de Nellie con su mascota, un dinosaurio y que fue editado por Astronave. “Próximamente saldrá este comic en galego”, indica ilusionada .

Lucía Diz, trabajando en uno de sus proyectos en su estudio en O Grove Gonzalo Salgado

Para crear sus historias y sus personajes, señala Lucía Diz, se inspira en su vida cotidiana. “Mi padre siempre ha sido muy cinéfilo y yo veía películas con él, además en mis trabajos también hay influencias de Studio Ghibli, de la película La princesa Mononoke...”, cuenta y cita a Pokemon o Bob Esponja como unos dibujos que también le han ayudado a crear sus comics.

Actualmente, la joven, está inmersa en un proyecto de webtoon (cómics online) que alargará hasta 2027. “Tengo contrato para crear esta historia hasta dentro de dos años”, por lo que seguirá con esa serie mientras la compagina con otras creaciones y, por ejemplo, con impartir este tipo de cursos.

“Me alegra que se estén haciendo talleres de banda diseñada en la provincia y no podría estar más que encantada de que viniese al curso alguien que conozco”, concluye.