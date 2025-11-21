Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Grove

Los sabores del otoño de O Grove se promocionan en la feria gastronómica Xantar de Ourense

Micogrove, Setapas y Pinchanogrove son citas ineludibles para la localidad

C. Hierro
21/11/2025 18:00
Un momento del stand en la feria de Ourense
Un momento del stand en la feria de Ourense
Cedida

Los sabores de O Grove se promocionan en la feria gastronómica Xantar de Ourense de la mano de la asociación Aprometur y, por lo tanto, de las citas Micogrove, Setapas y Pinchanogrove.

Las primeras de ellas, que se celebran del 28 al 8 de diciembre, tienen por objetivo resaltar la calidad de las setas de la localidad y la variedad de recetas que se pueden preparar con este alimento como principal. Así, la segunda edición de Micogrove incluye la ruta de tapas Setapas en la que participan ocho establecimientos del municipio: Bar Portiño, Casino La Toja, Furtivos, Okra, Mariña, El Crisol, Casa Abel, O 48 da Platería.

Además, estas iniciativas incluyen otras actividades como pueden ser un taller de infantil de cocina, una charla de introducción a la micología, salidas al monte en busca de setas e identificación de las especies, showcookings o un concurso de fotografía.

Después de estas citas, la siguiente programada es Pinchanogrove. Un concurso de tapas en el que participan varios locales de hostelería de la localidad y ofrecen novedosas elaboraciones a los clientes. En esta ocasión, las fechas escogidas para esta iniciativa son del 6 al 22 de marzo. La promoción de estas actividades en la feria de gastronomía de Ourense, cuentan los organizadores, ha sido todo un éxito.

El stand recibió la visita de decenas de personas destacando la de Romina Fernández, directora de Turismo Rías Baixas, el diputado Jesús Vázquez o la ex conselleira de Pesca, Rosa Quintana.

Una ruta de tapas, un taller de cocina infantil y otro olfato-sensitivo completan la segunda edición de Micogrove

Más información

Te puede interesar

El ideal gallego

El Concello da luz verde al pago de indemnizaciones a dueños afectados por el plan parcial de Barraña que no alcanzaron la parcela mínima edificable
Chechu López
El evento cuenta con apoyo de la Mancomunidade

El II Congreso de Micología pondrá en valor las más de 1.700 especies identificadas en O Grove
Redacción
El capitán Yeray durante el último partido ante el Sporting de Gijón

El Arosa juvenil visita a un Racing de Santander necesitado de victorias para jugar la Copa del Rey
Gonzalo Sánchez
Bajos comerciales cerrados en Vilagarcía

La crisis de los alquileres también llega a los locales comerciales en Vilagarcía
Olalla Bouza