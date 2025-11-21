Los sabores del otoño de O Grove se promocionan en la feria gastronómica Xantar de Ourense

Un momento del stand en la feria de Ourense Cedida

Los sabores de O Grove se promocionan en la feria gastronómica Xantar de Ourense de la mano de la asociación Aprometur y, por lo tanto, de las citas Micogrove, Setapas y Pinchanogrove.

Las primeras de ellas, que se celebran del 28 al 8 de diciembre, tienen por objetivo resaltar la calidad de las setas de la localidad y la variedad de recetas que se pueden preparar con este alimento como principal. Así, la segunda edición de Micogrove incluye la ruta de tapas Setapas en la que participan ocho establecimientos del municipio: Bar Portiño, Casino La Toja, Furtivos, Okra, Mariña, El Crisol, Casa Abel, O 48 da Platería.

Además, estas iniciativas incluyen otras actividades como pueden ser un taller de infantil de cocina, una charla de introducción a la micología, salidas al monte en busca de setas e identificación de las especies, showcookings o un concurso de fotografía.

Después de estas citas, la siguiente programada es Pinchanogrove. Un concurso de tapas en el que participan varios locales de hostelería de la localidad y ofrecen novedosas elaboraciones a los clientes. En esta ocasión, las fechas escogidas para esta iniciativa son del 6 al 22 de marzo. La promoción de estas actividades en la feria de gastronomía de Ourense, cuentan los organizadores, ha sido todo un éxito.

El stand recibió la visita de decenas de personas destacando la de Romina Fernández, directora de Turismo Rías Baixas, el diputado Jesús Vázquez o la ex conselleira de Pesca, Rosa Quintana.