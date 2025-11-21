La centolla de O Grove viaja a Lugo para promocionar su fiesta
Emgrobes espera que este fin de semana lleguen los primeros visitantes a la localidad
La asociación de empresarios de O Grove continúa con la promoción de la Festa da Centola do Grove que tendrá lugar desde el 27 de noviembre al 8 de diciembre. En esta ocasión, Emgrobes promocionó la calidad de este marisco meco en el Círculo das artes de Lugo, con el objetivo de atraer turismo de cercanía a la localidad.
El acto contó con gran acogida por parte de restauradores, miembros de asociaciones representativas del comercio y del turismo de Lugo y varios influencers, que ayudaron a promover el acto y la degustación de las centollas en directo a través de las redes sociales.
Desde la organización invitaron a los vecinos de Lugo y alrededores a visitar O Grove y, además de probar la centolla en los distintos restaurantes participantes en la fiesta, disfrutar del paisaje que ofrece el municipio y de las muchas actividades culturales que se programan en relación a la centolla.
Primeras llegadas
La previsión por parte de Emgrobes es que este fin de semana ya comiencen a llegar los primeros visitantes a O Grove para disfrutar de la gastronomía, de los Congresos y de los paisajes que ofrece el municipio.
Desde Emgrobes se sienten agradecidos y satisfechos por el apoyo mostrado en las presentaciones de la fiesta realizadas tanto en Lugo como en La Rioja.