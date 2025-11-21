El II Congreso de Micología pondrá en valor las más de 1.700 especies identificadas en O Grove

El evento cuenta con apoyo de la Mancomunidade | cedida

El II Congreso Internacional de Micología pondrá en valor las más de 1.750 especies identificadas hasta el momento en O Grove. Tendrá lugar del 27 de noviembre al 1 de diciembre, con salidas al monte el viernes, sábado y domingo, desde las 9:30 horas, desde el Hotel Bosquemar y con asistencia libre.

Durante el evento se presentará el V Volumen Micológico de la Península de O Grove y también habrá exposiciones y charlas en el mismo hotel, con ponencias a cargo de Marisa Castro Cercedo, Pierre Arthur-Moreau, Yves Cestac, Joseba Castillo y Miguel Ángel Delgado. “El objetivo del Congreso es poner en valor y dar a conocer O Grove, su diversidad y la importancia dentro del mundo de la micología”, valoraron hoy desde la Mancomunidade de O Salnés, que colabora en la iniciativa junto a Amegrobe, Emgrobes, Condes de Albarei, Anguilas Aguinana y Gráficas Aguiño.

También se pretende favorecer “la llegada de visitantes y turistas amantes de la micología y la gastronomía en una época que se puede atraer turismo micológico, consiguiendo una simbiosis perfecta entre gastronomía, turismo y micología en nuestra villa” y apostando así por un evento más en el objetivo de la desestacionalización.