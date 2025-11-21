Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Grove

El II Congreso de Micología pondrá en valor las más de 1.700 especies identificadas en O Grove

Redacción
21/11/2025 19:17
El evento cuenta con apoyo de la Mancomunidade
El evento cuenta con apoyo de la Mancomunidade
| cedida

El II Congreso Internacional de Micología pondrá en valor las más de 1.750 especies identificadas hasta el momento en O Grove. Tendrá lugar del 27 de noviembre al 1 de diciembre, con salidas al monte el viernes, sábado y domingo, desde las 9:30 horas, desde el Hotel Bosquemar y con asistencia libre.

Durante el evento se presentará el V Volumen Micológico de la Península de O Grove y también habrá exposiciones y charlas en el mismo hotel, con ponencias a cargo de Marisa Castro Cercedo, Pierre Arthur-Moreau, Yves Cestac, Joseba Castillo y Miguel Ángel Delgado. “El objetivo del Congreso es poner en valor y dar a conocer O Grove, su diversidad y la importancia dentro del mundo de la micología”, valoraron hoy desde la Mancomunidade de O Salnés, que colabora en la iniciativa junto a Amegrobe, Emgrobes, Condes de Albarei,  Anguilas Aguinana y Gráficas Aguiño.

También se pretende favorecer “la llegada de visitantes y turistas amantes de la micología y la gastronomía en una época que se puede atraer turismo micológico, consiguiendo una simbiosis perfecta entre gastronomía, turismo y micología en nuestra villa” y apostando así por un evento más en el objetivo de la desestacionalización.

Te puede interesar

El ideal gallego

El Concello da luz verde al pago de indemnizaciones a dueños afectados por el plan parcial de Barraña que no alcanzaron la parcela mínima edificable
Chechu López
El capitán Yeray durante el último partido ante el Sporting de Gijón

El Arosa juvenil visita a un Racing de Santander necesitado de victorias para jugar la Copa del Rey
Gonzalo Sánchez
Bajos comerciales cerrados en Vilagarcía

La crisis de los alquileres también llega a los locales comerciales en Vilagarcía
Olalla Bouza
Una de las concentraciones de la plataforma en el centro de salud de Catoira

Los vecinos proyectarán una recopilación de sus protestas ante el centro médico
Fátima Pérez