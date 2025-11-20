Mi cuenta

O Grove

La gira de la cantautora norteamericana Dayna Kurtz llega al Náutico de San Vicente

En el concierto, que será el día 30, estará acompañada por el guitarrista Robert Maché

C. Hierro
20/11/2025 12:44
Imagen de promoción del concierto de Dyana Kurtz y Robert Maché
Imagen de promoción del concierto de Dyana Kurtz y Robert Maché
Cedida

El Náutico de San Vicente do Mar acogerá uno de los tres únicos conciertos que la cantautora norteamericana Dayna Kurtz dará en Galicia. El directo en esta sala, que será el día 30, se suma a los programados en el Teatro Colón en A Coruña el día 28 y al del Teatro Principal de A Estrada el 29.

En el concierto estará acompañada por el fantástico guitarrista Robert Maché, conocido por su amplia carrera en el underground estadounidense.

En esta gira la artista celebrará los 25 años que cumple el álbum que la dio a conocer mundialmente "Postcards From Dowtontown" que contenía un dueto con la cantante Norah Jones, cuando ambas estaban siendo observadas por todo el mundo de la música por sus grandes voces y sus excelentes composiciones.

Kurtz ganó en 1997 el premio a Mejor Cantautora de Estados Unidos y, desde ese momento, no dejó de recorrer escenarios de todo el mundo.

Las personas interesadas en acudir a este directo en O Grove ya pueden comprar su entrada a través de la página www.elnautico.org. El concierto comenzará a la una del mediodía y el precio es de doce euros.

