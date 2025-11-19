O Grove conmemora el 25-N con obradoiros, mesas redondas, charlas para escolares y más actividades

Fachada del Concello de O Grove Gonzalo Salgado

El Concello de O Grove organiza una serie de actividades con motivo de 25-N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres, que incluyen obradoiros, mesas redondas, charlas en los centros educativos y más, con el objetivo de promover la igualdad y luchar contra la violencia machista.

Las actividades comenzarán el propio día 25 con la lectura del Manifiesto del Consejo Local de Igualdad en la Galería Besada, acompañada de un recital de poema de Queco Fresco y Maricarmen Cacabelos y de una actuación musical a cargo de integrantes de la Escuela de Musica de O Grove. A continuación, será la inauguración de la ‘Exposición de fotografía contraria á Violencia de Xénero’, realizada por el alumnado del Bachillerato de Artes del IES Monte da Vila.

Entre el 26 de noviembre y el 17 de diciembre, los miércoles en horario de 18 a 19:30 horas, la psicóloga Baia Fernández impartirá los obradoiros ‘A rabia, como facer que sentila non me magoe”. Serán cuatro sesiones dinámicas, participativas y vivenciales donde se explorarán los sentimientos, atendiendo a las tres vías de aprendizaje: mental, emocional y física. Las plazas son limitadas y se requiere inscripción previa en el correo electrónico cim@concellodogrove.es o llamando al teléfono 986 730 900.

Posteriormente, el 27 de noviembre, la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales (Fademur) organiza una mesa redonda, en el marco del convenio 'Aliadas Sonoras' con el apoyo de la Dirección General de Lucha Contra la Violencia de Género. En la misma participarán representantes del Centro de Información a la Mujer (CIM) del Concello do Grove, responsables de la Guardia Civil, la jefa de la Unidad Provincial de Lucha Contra la Violencia de Género de la Subdelegación de Pontevedra, y representantes de Fademur Galicia. El objetivo del encuentro es informar a las mujeres acerca de los recursos dentro de cada ámbito, mejorando su acceso a la información y fortaleciendo las redes de apoyo.

También, el 30 de noviembre tendrá lugar una andaina reivindicativa por el término municipal, que comenzará y terminará frente a la Casa Consistorial. Y el 13 de diciembre, de 10 a 14, la Sala das Cunchas acogerá el obradoiro ‘Autodefensa Feminista', un taller basado en la premisa de "mínimo esfuerzo y máxima eficacia", lo que supone que cualquier mujer, independientemente de su complexión, edad o capacidades, tendrá herramientas útiles en caso de necesitarlas. En este caso también es necesario inscripción previa en el correo electrónico cim@concellodogrove.es o llamando al teléfono 986 730 900.

Finalmente, durante los meses de noviembre y diciembre, en los centros educativos de secundaria municipales se llevarán a cabo charlas impartidas por el CIM de O Grove y por la Asociación Esmar. La responsable del CIM hablará sobre el funcionamiento y recursos del mismo y las integrantes de Esmar sobre la violencia machista.