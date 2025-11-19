El Juzgado de Pontevedra da luz verde a Atunlo para aplicar su plan de reestructuración económica

Vista aérea de la planta de Atunlo O Grove

La magistrada del Juzgado del Mercantil número tres de Pontevedra, con sede en Vigo, acuerda homologar el plan de reestructuración económica promovido por la empresa Atunlo O Grove.

En el auto, esclarece que los efectos del plan –que no podrán ser objeto de rescisión concursal– alcanzan a la propia compañía y a todas las clases de créditos implicados, incluyendo a aquellos que no los hayan suscrito o no hayan votado favorablemente.

En concreto, la jueza señala que, salvo prueba de fraude de acreedores, no son rescindibles el pago de tasas y costes en relación a la negociación del propio plan y su confirmación; el pago de honorarios y costes de asesoramiento relacionados con la reestructuración; los salarios de los trabajadores por labores ya realizadas; cualquier desembolso hecho en el curso ordinario de la actividad empresarial; o cualquier acto, operación o negocio para la ejecución del plan.

Además, decreta la suspensión de los procesos de ejecución de créditos no afectados por la reestructuración y la cancelación de todos los embargos que se pudieran haber practicado en los procedimientos iniciados antes o después de la solicitud de la homologación.

Asimismo, en el auto destaca que el acuerdo “producirá sus efectos de inmediato” y que el experto en la reestructuración certifica “que las conclusiones sobre la viabilidad del plan de pagos y de la propia empresa, así como de su valor de continuidad y liquidación, son razonables y adecuadas a su naturaleza y realidad”.

También, la magistrada señala que la empresa manifiesta en su solicitud –y se demuestra en la documentación aportada– que se encuentra actualmente en situación de insolvencia, la cual “sólo puede ser superada a través de la homologación del plan de reestructuración”, concluye la jueza.