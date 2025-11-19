El Juzgado de Pontevedra da luz verde a Atunlo para aplicar su plan de reestructuración económica
La jueza señala que la empresa podrá superar su situación de insolvencia solo con la ejecución de dicha propuesta
La magistrada del Juzgado del Mercantil número tres de Pontevedra, con sede en Vigo, acuerda homologar el plan de reestructuración económica promovido por la empresa Atunlo O Grove.
En el auto, esclarece que los efectos del plan –que no podrán ser objeto de rescisión concursal– alcanzan a la propia compañía y a todas las clases de créditos implicados, incluyendo a aquellos que no los hayan suscrito o no hayan votado favorablemente.
En concreto, la jueza señala que, salvo prueba de fraude de acreedores, no son rescindibles el pago de tasas y costes en relación a la negociación del propio plan y su confirmación; el pago de honorarios y costes de asesoramiento relacionados con la reestructuración; los salarios de los trabajadores por labores ya realizadas; cualquier desembolso hecho en el curso ordinario de la actividad empresarial; o cualquier acto, operación o negocio para la ejecución del plan.
Además, decreta la suspensión de los procesos de ejecución de créditos no afectados por la reestructuración y la cancelación de todos los embargos que se pudieran haber practicado en los procedimientos iniciados antes o después de la solicitud de la homologación.
Asimismo, en el auto destaca que el acuerdo “producirá sus efectos de inmediato” y que el experto en la reestructuración certifica “que las conclusiones sobre la viabilidad del plan de pagos y de la propia empresa, así como de su valor de continuidad y liquidación, son razonables y adecuadas a su naturaleza y realidad”.
También, la magistrada señala que la empresa manifiesta en su solicitud –y se demuestra en la documentación aportada– que se encuentra actualmente en situación de insolvencia, la cual “sólo puede ser superada a través de la homologación del plan de reestructuración”, concluye la jueza.