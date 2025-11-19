EL CMDC Breogán publica la edición de noviembre de su revista ‘Follas Culturais’

Actuación del grupo de gaitas y baile de la entidad en sus inicios Cedida

El CMDC Breogán de O Grove publica un nuevo número de su revista ‘Follas Culturais’, correspondiente al mes de noviembre, un iniciativa que cuenta con la colaboración del Concello do Grove y la concejalía de Cultura.

En esta edición se recoge una pequeña explicación de la tercera edición de la exposición fotográfica ‘Imaxes con acento meco’, que tendría que haber estado expuesta este mes en la Casa de Cultura Manuel Lueiro Rey, pero debido a las obras en la instalación, fue suspendida con previsión de que se retome a principios del año que viene.

Asimismo, el ejemplar también incluye un amplio artículo de Xaquín Marín sobre “a matanza do porco”, donde explica sus propias vivencias de joven y recoge refranes relacionados con esta práctica.

"Matanza do porco" en O Grove en el 1955 Cedida

Además, Suso Casal rememora los inicios del CMDC Breogán, allá por el año 1978, y recuerda algunas de las actividades impulsadas por la entidad, sobre todo en el ámbito cultural.

Por otro lado, el vecino y autor del libro ‘Entre o mar e a terra. Unha historia das xente do Grove’, Bruno Padín, colabora con el número de noviembre mediante el artículo ‘Historias do Grove’.

Finalmente, se recogen algunos poemas relacionados con el otoño realizados por Antonio Devesa, también conocido como “Tolín”.

La revista está disponible en formato online y, además, los integrantes del CMDC Breogán suelen publicarla a través de sus redes sociales. Sin embargo, para los amantes del papel existen también versiones impresas que pueden solicitar en la entidad.