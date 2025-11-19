Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Grove

EL CMDC Breogán publica la edición de noviembre de su revista ‘Follas Culturais’

El ejemplar incluye fotografías, artículos y poemas relacionados con O Grove y la entidad

Sandra Rey
19/11/2025 19:40
Actuación del grupo de gaitas y baile de la entidad en sus inicios
Actuación del grupo de gaitas y baile de la entidad en sus inicios
Cedida

El CMDC Breogán de O Grove publica un nuevo número de su revista ‘Follas Culturais’, correspondiente al mes de noviembre, un iniciativa que cuenta con la colaboración del Concello do Grove y la concejalía de Cultura.

En esta edición se recoge una pequeña explicación de la tercera edición de la exposición fotográfica ‘Imaxes con acento meco’, que tendría que haber estado expuesta este mes en la Casa de Cultura Manuel Lueiro Rey, pero debido a las obras en la instalación, fue suspendida con previsión de que se retome a principios del año que viene.

Asimismo, el ejemplar también incluye un amplio artículo de Xaquín Marín sobre “a matanza do porco”, donde explica sus propias vivencias de joven y recoge refranes relacionados con esta práctica.

"Matanza do porco" en O Grove en el 1955
"Matanza do porco" en O Grove en el 1955
Cedida

Además, Suso Casal rememora los inicios del CMDC Breogán, allá por el año 1978, y recuerda algunas de las actividades impulsadas por la entidad, sobre todo en el ámbito cultural.

Por otro lado, el vecino y autor del libro ‘Entre o mar e a terra. Unha historia das xente do Grove’, Bruno Padín, colabora con el número de noviembre mediante el artículo ‘Historias do Grove’.

Finalmente, se recogen algunos poemas relacionados con el otoño realizados por Antonio Devesa, también conocido como “Tolín”.

La revista está disponible en formato online y, además, los integrantes del CMDC Breogán suelen publicarla a través de sus redes sociales. Sin embargo, para los amantes del papel existen también versiones impresas que pueden solicitar en la entidad. 

Te puede interesar

Óscar Conde, junto a directivos de la RFGF, durante el entrenamiento la semana pasada de España Sub 17 en Baltar

El presidente del Portonovo medita dimitir, harto de la violencia verbal de un grupo de aficionados
Gonzalo Sánchez
La cuarta reunión del comité social de la región asociada Arousa-Lab se celebró esta mañana en el Centro de Atención Integral de Amicos, en el lugar boirense de Comoxo

Arousa Lab se propone avanzar en la cooperación entre entidades para mejorar la resiliencia de la Ría frente al cambio climático
Chechu López
Imágenes del transformador de Renza incluidas en el proyecto de Naturgy, que está en exposición pública

Naturgy descarta instalar el transformador en el campo da festa de Sobradelo
Olalla Bouza
El ideal gallego

El Juzgado de Pontevedra da luz verde a Atunlo para aplicar su plan de reestructuración económica
Redacción