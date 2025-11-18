Patrimonio destaca la importancia de Adro Vello para entender Galicia

Visita del director xeral de Patrimonio, Ángel Miramontes, a Adro Vello Mónica Ferreirós

El director xeral de Patrimonio Cultural, Ángel Miramontes, visitó el yacimiento de Adro Vello en O Grove tras finalizar los trabajos iniciados en el año 2022 para reconstruir las diferentes fases de ocupación de este espacio y, por lo tanto, dar a conocer los dieciocho siglos de historia de esta zona arqueológica.

Con un presupuesto de 335.000 euros, la Xunta llevó a cabo un proyecto con el objetivo de excavar, conservar y adecuar este espacio en el que, recientemente se encontró un vertedoiro además de piezas de cerámica o monedas. “Estes achados poñen de manifesto, unha vez máis, a importancia deste espazo declarado Ben de Interese Cultural en 2022 para entender a historia de Galicia desde o punto de vista histórico, arqueolóxico, científico e cultural”, señaló Miramontes.

Aula interpretativa

Durante la visita, el director xeral, además de recorrer el yacimiento, también visitó el aula interpretativa inaugurada este mismo año por la Xunta. En su trayecto, acompañado entre otros por el director de las excavaciones Adolfo Fernández y el párroco de la parroquia de San Vicente, Juan Ventura Martínez, pudo examinar algunos de los restos conservados de este espacio arqueológico.

Un momento de la visita al aula interpretativa de Adro Vello Mónica Ferreirós

El aula, abierta tras una colaboración entre la Xunta y la Archidiócesis de Santiago para la cesión de un inmueble anexo a la casa rectoral, cuenta con doce paneles explicativos que tratan la historia y el significado del yacimiento, así como una maqueta, un sepulcro de piedra y la réplica de la Moeda Xacobea de Traslatio exhumada durante las excavaciones realizadas en el año 1895.

500.000 euros

Los trabajos realizados en Adro Vello, señalan desde Patrimonio, se enmarcan dentro del plan de actuaciones arqueológicas que durante este año cuentan con un presupuesto de 500.000 euros para llevar a cabo una veintena de actuaciones arqueológicas en la provincia de Pontevedra. Asimismo, el director xeral destacó que desde la Consellería de Cultura se destinó un millón y medio de euros para más de ochenta acciones por toda Galicia.

Según indicó Miramontes, este plan incluye tanto excavaciones como limpiezas, prospecciones, reparaciones y labores de consolidación. Además, se llevaron a cabo trabajos de documentación y acciones divulgativas.