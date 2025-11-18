Mi cuenta

O Grove

O Grove organiza una sesión de cuentacuentos para adultos

El espectáculo es el viernes en la biblioteca municipal

C. Hierro
18/11/2025 19:19
Cartel del espectáculo que se celebrará en O Grove
Cartel del espectáculo que se celebrará en O Grove
Cedida

La concellería de Cultura de O Grove programa para este viernes un espectáculo de narración oral para adultos en la biblioteca municipal. La sesión de cuentacuentos que lleva por nombre “Marcho que teño que marchar” tiene como objetivo crear un espacio para la reflexión sobre los roles y las desigualdades de género.

A través de este espectáculo, la protagonista, Bea Campos, presenta diferentes historias en las que las mujeres de su familia son las protagonistas. Mientras relata estos secretos y memorias, Campos cocina, bebe y trabaja, además de entonar diferentes canciones entre las que destacan las coplas y recita conjuros.

La sesión llega a O Grove tras visitar multitud de localidades de Galicia, como Vigo o Narón y tras estar programada en el Festival Cabaret de la Ciudad de México en el año 2023.

Entrada gratuita

El espectáculo es de entrada gratuita hasta completar el aforo de la biblioteca meca. Está previsto que comience a las siete y media de la tarde y la duración estimada es de una hora.

Desde el Concello invitan a todos los vecinos de la localidad a acudir a este espectáculo oral que tachan de emocionante, divertido y, a la vez, reflexivo.

