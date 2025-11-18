Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Grove 

Los participantes de este sorteo se pueden hacer con una centolla meca gratis

Emgrobes organiza una nueva edición de este sorteo en el que se puede participar hasta el próximo 23 de noviembre

Fátima Pérez
18/11/2025 17:00
Subasta de la centolla en la lonja de O Grove
Subasta de la centolla en la lonja de O Grove
Mónica Ferreirós

Emgrobes vuelve con su "gran Sorteo da Centola" coincidiendo con el arranque de la campaña que marca el fin de la veda y otorga vía libre a las capturas. 

Como ya ha hecho en otras ocasiones, la asociación de empresarios mecos sortea de nuevo el que sin duda es uno de sus productos estrella. Para participar solo será necesario: seguir las redes sociales de Emgrobes, dar me gusta a la publicación que anuncia el sorteo, mencionar a un amigo o amiga en los comentarios y compartir la publicación. 

Los interesados podrán participar hasta el próximo 23 de noviembre a las 23:59 horas y desde la asociación animan a todos a participar porque "a Centola do Grove está lista para atopar mesa", sentencian. 

Te puede interesar

Vistas de A Compostela tras las labores realizadas

La playa de A Compostela recupera la normalidad tras tapar el socavón con arena
Olalla Bouza
Una de las movilizaciones del 8M en la comarca

El feminismo también está en el rural y Caldas ya trabaja en conformar su propio colectivo
Fátima Pérez
Fátima Diz muestra el cartel del taller solidario que realizará en Nigrán

El Dojo Berserkers se suma a la lucha contra la enfermedad de Alexander, que afecta al niño de Nigrán Mauri, de solo 3 años
Gonzalo Sánchez
El reventón de la tubería de abastecimiento de agua se registró a primera hora de esta tarde en la Rúa Irmandiños, cerca de la confluencia con la Avenida Rosalía de Castro, en el centro de Ribeira

El reventón de una tubería de agua potable en una céntrica calle de Ribeira obliga a cortar el suministro en esa zona
Chechu López