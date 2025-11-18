Los participantes de este sorteo se pueden hacer con una centolla meca gratis

Subasta de la centolla en la lonja de O Grove Mónica Ferreirós

Emgrobes vuelve con su "gran Sorteo da Centola" coincidiendo con el arranque de la campaña que marca el fin de la veda y otorga vía libre a las capturas.

Como ya ha hecho en otras ocasiones, la asociación de empresarios mecos sortea de nuevo el que sin duda es uno de sus productos estrella. Para participar solo será necesario: seguir las redes sociales de Emgrobes, dar me gusta a la publicación que anuncia el sorteo, mencionar a un amigo o amiga en los comentarios y compartir la publicación.

Los interesados podrán participar hasta el próximo 23 de noviembre a las 23:59 horas y desde la asociación animan a todos a participar porque "a Centola do Grove está lista para atopar mesa", sentencian.