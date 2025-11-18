Aparece una pintada en las instalaciones nuevas del campo de fútbol Monte da Vila
Desde el Concello señalan que procederán a su borrado próximamente
Las nuevas instalaciones del campo de fútbol Monte da Vila han aparecido vandalizadas con una pintada sobre el muro en la que se puede leer “Hala Grove”. Tal y como señala la concelleira de Obras y Servicios, Ángeles Domínguez, desde el Concello procederán a su borrado.
“Mais que unha pintada é o escudo dun dos equipos que xogan nas instalacións, pero non podemos permitilo porque este é un campo que se comparte entre diferentes clubes”, explica Domínguez. Y añade que la persona o personas que realizaron esta pintura aprovecharon que las instalaciones se encuentran en obras para entrar y vandalizarlas.
De esta manera, cuenta, en los próximos días se procederá a repintar el muro para poder devolverle su estado inicial.
Las obras
Actualmente el Concello de O Grove está llevando a cabo trabajos para la mejora de la seguridad de este campo. Así se está procediendo a la construcción de un muro en la zona sur -lugar que anteriormente ocupaba una verja- que contará con una altura de dos metros y permitirá cerrar totalmente las instalaciones. Estas obras, señaló el alcalde del municipio, José Cacabelos, complementan la senda creada recientemente que conecta el pabellón nuevo con el instituto.