O Grove

Aparece una pintada en las instalaciones nuevas del campo de fútbol Monte da Vila

Desde el Concello señalan que procederán a su borrado próximamente

C. Hierro
18/11/2025 18:53
Pintada sobre el nuevo muro del campo Monte da Vila
Pintada sobre el nuevo muro del campo Monte da Vila
Gonzalo Salgado

Las nuevas instalaciones del campo de fútbol Monte da Vila han aparecido vandalizadas con una pintada sobre el muro en la que se puede leer “Hala Grove”. Tal y como señala la concelleira de Obras y Servicios, Ángeles Domínguez, desde el Concello procederán a su borrado.

“Mais que unha pintada é o escudo dun dos equipos que xogan nas instalacións, pero non podemos permitilo porque este é un campo que se comparte entre diferentes clubes”, explica Domínguez. Y añade que la persona o personas que realizaron esta pintura aprovecharon que las instalaciones se encuentran en obras para entrar y vandalizarlas.

De esta manera, cuenta, en los próximos días se procederá a repintar el muro para poder devolverle su estado inicial.

Las obras

Actualmente el Concello de O Grove está llevando a cabo trabajos para la mejora de la seguridad de este campo. Así se está procediendo a la construcción de un muro en la zona sur -lugar que anteriormente ocupaba una verja- que contará con una altura de dos metros y permitirá cerrar totalmente las instalaciones. Estas obras, señaló el alcalde del municipio, José Cacabelos, complementan la senda creada recientemente que conecta el pabellón nuevo con el instituto.

