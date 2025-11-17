La Xunta comienza la primera fase para la ampliación del CEIP Rosalía de Castro

Imagen del edificio en el que están trabajando Gonzalo Salgado

Las obras para la ansiada ampliación del CEIP Rosalía de Castro de O Grove, ya han comenzado. Desde la Xunta señalan que desde hace días “os técnicos xa están na zona traballando” en la primera fase de este proyecto que cuenta con un presupuesto de 1,7 millones de euros.

En esta primera etapa está previsto demoler el edificio de las antiguas viviendas de los profesores y construir, en su lugar, otro inmueble que contará con dos plantas y acogerá un comedor de más de 93 metros cuadrados y un gimnasio de aproximadamente 245 metros cuadrados.

Además, este nuevo edificio, explican desde la Consellería de Educación, también contará con varios almacenes, una sala para la caldera, vestuarios y un despacho, además de otras instalaciones para el uso de la comunidad educativa, destacando un espacio para el uso de la ANPA.

La superficie total ampliada será de 950 metros cuadrados y la actuación se completará con la instalación en el exterior del inmueble de ramplas de acceso que puedan garantizar la accesibilidad.

Desde la Consellería de Educación señalan que se prevé que esta actuación pueda estar terminada a finales del año 2026.

Segunda fase

Tras estas obras, indican en la Xunta, comenzará la segunda fase del proyecto que tiene por objetivo ampliar el edificio para aumentar el número de aulas de Infantil y Primaria y reorganizar la zona de despachos y de administración.

Las obras de ampliación y mejora del CEIP Rosalía de Castro es un proyecto muy demandado tanto por la comunidad educativa como por todos los vecinos de la localidad desde hace varios años.

Es por ello que, desde el 2024, la Corporación al completo, a través de diferentes mociones exigían el cumplimiento de las mejoras prometidas para el centro escolar por parte de la Xunta.