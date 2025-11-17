Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Grove

La Xunta comienza la primera fase para la ampliación del CEIP Rosalía de Castro

El proyecto, que incluye un nuevo comedor y un gimnasio, está previsto que termine a finales del 2026

C. Hierro
17/11/2025 23:45
Imagen del edificio en el que están trabajando
Imagen del edificio en el que están trabajando
Gonzalo Salgado

Las obras para la ansiada ampliación del CEIP Rosalía de Castro de O Grove, ya han comenzado. Desde la Xunta señalan que desde hace días “os técnicos xa están na zona traballando” en la primera fase de este proyecto que cuenta con un presupuesto de 1,7 millones de euros.

En esta primera etapa está previsto demoler el edificio de las antiguas viviendas de los profesores y construir, en su lugar, otro inmueble que contará con dos plantas y acogerá un comedor de más de 93 metros cuadrados y un gimnasio de aproximadamente 245 metros cuadrados.

Además, este nuevo edificio, explican desde la Consellería de Educación, también contará con varios almacenes, una sala para la caldera, vestuarios y un despacho, además de otras instalaciones para el uso de la comunidad educativa, destacando un espacio para el uso de la ANPA.

La superficie total ampliada será de 950 metros cuadrados y la actuación se completará con la instalación en el exterior del inmueble de ramplas de acceso que puedan garantizar la accesibilidad.

Desde la Consellería de Educación señalan que se prevé que esta actuación pueda estar terminada a finales del año 2026.

Segunda fase

Tras estas obras, indican en la Xunta, comenzará la segunda fase del proyecto que tiene por objetivo ampliar el edificio para aumentar el número de aulas de Infantil y Primaria y reorganizar la zona de despachos y de administración.

Las obras de ampliación y mejora del CEIP Rosalía de Castro es un proyecto muy demandado tanto por la comunidad educativa como por todos los vecinos de la localidad desde hace varios años.

Es por ello que, desde el 2024, la Corporación al completo, a través de diferentes mociones exigían el cumplimiento de las mejoras prometidas para el centro escolar por parte de la Xunta.

Te puede interesar

La Oficina Provincial de Recaudación para la comarca de O Barbanza se ubica en la Avenida Miguel Rodríguez Bautista, en Ribeira

Eliminarán la cita previa para gestiones ordinarias de carácter tributario en la Oficina de Recaudación de la Diputación de A Coruña en Ribeira
Chechu López
La señalización horizontal en la explanada contempla el pintado de unas 112 plazas de aparcamiento

Acometen la señalización viaria horizontal en el acceso al punto limpio y matadero de Ribeira que fue pavimentado y dotado de recogida de pluviales
Chechu López
El entorno del Campo da Torre, en Caldas de Reis

Caldas propone colocar pivotes en rúa Gaioso para mejorar la seguridad por petición popular
Fátima Pérez
La lluvia condicionó el juego el estado del campo el sábado en el duelo entre San Martín y Valiño

El CD Unión desbanca de la tercera plaza al Campolameiro
Gonzalo Sánchez