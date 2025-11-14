Una ruta de tapas, un taller de cocina infantil y otro olfato-sensitivo completan la segunda edición de Micogrove

Una actividad de la edición anterior de Micogrove Cedida

Con la llegada del frío y las lluvias, O Grove se prepara para volver a saborear las setas a través de la segunda edición de Micogrove. Este año la actividad, que cuenta con la colaboración de la asociación Aprometur y de Turismo de Galicia, se desarrollará en la localidad desde el 28 de noviembre al 8 de diciembre.

En esta ocasión, a todas las actividades micológicas realizas el año anterior, se le suman tres novedades. La primera de ellas una ruta de tapas, "Setapas" que tendrán la seta como ingrediente principal y en el que participarán ocho establecimientos (Bar Portiño, Casino La Toja, Furtivos, Okra, Mariña, El Crisol, Casa Abel, O 48 da Platería).

Cartel del evento Cedida

La segunda un taller infantil de cocina en la que los menores prepararán recetas con los hongos y después podrán degustarlas.

La última es un taller olfato-sensitivo impartido por profesionales de la Universidad de Vigo. Esta actividad, cuentan desde la organización, será "moi interesante e curiosa" tanto para aficionados como para cualquier vecino o visitante.

Otras actividades

Además de estas novedades, el evento continúa con sus actividades iniciales. Así en esta segunda edición de Micogrove se repetirá la búsqueda del tesoro que aportará premios a los participantes, el concurso de fotografía, la salida al monte para conocer las diferentes setas que hay en O Grove o los showcookings. También se llevarán a cabo exposiciones y charlas para conocer las características y diferencias de las diferentes setas.

Entre los objetivos de esta iniciativa, además de dar a conocer la variedad de hongos que hay en los alrededores de O Grove y su importancia en la gastronomía, es ayudar a desestacionalizar el turismo y, por lo tanto, conseguir que más visitantes lleguen al municipio durante estas fechas.