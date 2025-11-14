Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Grove

Una ruta de tapas, un taller de cocina infantil y otro olfato-sensitivo completan la segunda edición de Micogrove

El evento comenzará el día 28 y se alargará hasta el 8 de diciembre

C. Hierro
14/11/2025 13:28
Una actividad de la edición anterior de Micogrove
Una actividad de la edición anterior de Micogrove
Cedida

Con la llegada del frío y las lluvias, O Grove se prepara para volver a saborear las setas a través de la segunda edición de Micogrove. Este año la actividad, que cuenta con la colaboración de la asociación Aprometur y de Turismo de Galicia, se desarrollará en la localidad desde el 28 de noviembre al 8 de diciembre.

En esta ocasión, a todas las actividades micológicas realizas el año anterior, se le suman tres novedades. La primera de ellas una ruta de tapas, "Setapas" que tendrán la seta como ingrediente principal y en el que participarán ocho establecimientos (Bar Portiño, Casino La Toja, Furtivos, Okra, Mariña, El Crisol, Casa Abel, O 48 da Platería).

Cartel del evento
Cartel del evento
Cedida

La segunda un taller infantil de cocina en la que los menores prepararán recetas con los hongos y después podrán degustarlas.

La última es un taller olfato-sensitivo impartido por profesionales de la Universidad de Vigo. Esta actividad, cuentan desde la organización, será "moi interesante e curiosa" tanto para aficionados como para cualquier vecino o visitante.

Otras actividades

Además de estas novedades, el evento continúa con sus actividades iniciales. Así en esta segunda edición de Micogrove se repetirá la búsqueda del tesoro que aportará premios a los participantes, el concurso de fotografía, la salida al monte para conocer las diferentes setas que hay en O Grove o los showcookings. También se llevarán a cabo exposiciones y charlas para conocer las características y diferencias de las diferentes setas.

Entre los objetivos de esta iniciativa, además de dar a conocer la variedad de hongos que hay en los alrededores de O Grove y su importancia en la gastronomía, es ayudar a desestacionalizar el turismo y, por lo tanto, conseguir que más visitantes lleguen al municipio durante estas fechas.

Te puede interesar

Luis López durante unha rolda de prensa

A Deputación destina 100.000 euros a 24 entidades de 15 concellos da provincia para o fomento do turismo deportivo
María Caldas
Los chiringuitos situados en zonas de dominio público marítimo-terrestre serán gestionados por los ayuntamientos

Ribeira, Vilagarcía, O Grove y Sanxenxo gestionarán los servicios de temporada y playas en el dominio público marítimo-terrestre en 2026
Chechu López
El ideal gallego

Los bonos "Son da Casa" saldrán a la venta el 1 de diciembre
Fátima Frieiro
Los placeros aprendieron a crear contenido con sus "smartphone"

Comerciantes y placeros de Vilagarcía se suben a lo digital para aumentar y fidelizar clientela
Fátima Frieiro