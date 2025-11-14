Mi cuenta

O Grove

Un libro, un quilo: a biblioteca do IES Monte da Vila cambia exemplares por alimentos para Cáritas

A campaña estará activa dende o luns 17 de novembro ata o 5 de decembro

C. Hierro
14/11/2025 17:24
Imaxe de arquivo da entrada do IES Monte da Vila
Imaxe de arquivo da entrada do IES Monte da Vila
Cedida

A biblioteca do IES Monte da Vila, en O Grove, en colaboración con Cáritas, pon en marcha unha campaña de recollida de alimentos para os máis desfavorecidos baixo o lema: un libro, un quilo. A iniciativa, que estará activa dende o 17 de novembro ata o 5 de decembro, anima ó alumnado e ó resto da comunidade educativa a recoller un dos libros expurgados da biblioteca e deixar, a cambio, alimentos non perecedeiros ou produtos de hixiene e limpeza.

A idea desta iniciativa, contan dende o instituto, nace da busca dunha mellor reorganización dos fondos co obxectivo de mellorar a accesibilidade das persoas usuarias da biblioteca. Durante este arranxo o equipo da biblioteca detectou que hai moitos examplares que xa non resultan atractivos neste espazo escolar polo que se procedeu ao seu expurgo.

Os libros retirados están en perfectas condicións polo que poden gozar aínda de moitas vidas, é por iso que xerminou a idea de que o alimento do cerebro podía ser intercambiado polo alimento do resto do corpo. Desta maneira comezou a colaboración entre a biblioteca do IES Monte da Vila e Cáritas do Grove.

Os exemplares, sinalan, estarán situados no corredor da entrada do centro e, ao seu carón, haberá caixas para depositar as donacións.

Dende a comunidade escolar animan a todos os veciños do municipio a participar nesta iniciativa e, tanto o instituto coma Cáritas agradecen todas as colaboracións que se poidan facer.

