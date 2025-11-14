La lonja meca recibió más de 69 toneladas de centolla por valor de 1,3 millones desde 2024

La conselleira do Mar, Marta Villaverde y el delegado de la Xunta, Agustín Reguera en la lonja meca| Mónica Ferreirós

La lonja de O Grove destaca por su actividad en la campaña de la centolla. En estos primeros días desde que se abrió la veda en estas instalaciones se pujaron más de 13.000 kilos de este marisco, convirtiéndose en la que acumula mayor volumen de descargas en Galicia. Así, indican desde la Consellería do Mar, desde el 2024 hasta la actualidad, esta lonja recibió unos 69.100 kilos de centolla por valor de más de 1,3 millones de euros.

“A lonxa do Grove destaca na comercialización desta especie tan prezada e única polo seu sabor e calidade. Desde a Xunta seguiremos apoiando e impulsando a comercializados dos productos pesqueiros”, indicó la conselleira do Mar, Marta Villaverde, quién asistió ayer a la descarga de la centolla en el municipio acompañada por delegado territorial de la Xunta, Agustín Reguera.

En la visita, Villaverde destacó la importancia de establecer mecanismos para conseguir “un mellor e maior posicionamento do mercado do noso peixe e marisco na súa primeira venda”. De la misma manera, recalcó que es fundamental que “os compradores adquiran o produto polos cauces legais e valoren tamén o esforzo dos profesionais que traballan no mar”.

En esta campaña trabajan unas novecientos barcos y el puerto meco es el que más aporta con medio centenar.