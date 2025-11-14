La Festa da Centola hermana al rey de los mariscos con el vino de las bodegas riojanas

Un momento de la presentación de la Festa da Centola en La Rioja Cedida

La presentación de la Festa da Centola en La Rioja sirvió, además de para exhibir la calidad del marisco meco, para hermanar a las localidades de O Grove y Cenicero.

Así, durante el evento -que tuvo lugar el jueves- se llevó a cabo un acto de confraternidad entre los miembros de las dos cofradías gastronómicas protagonistas: la Cofradía del Vino de La Rioja y la Cofradía del Centolo Larpeiro. Además, nombraron al presidente de la asociación Emgrobes, José Besada, Cofrade de Mérito del Vino Rioja.

Este hecho, señalan desde la asociación, ayudará a ambas comunidades y, por supuesto, a los municipios de O Grove y Cenicero, a promocionar la gastronomía y el vino como “un maridaje perfecto”.

En la presentación del evento -que tendrá lugar desde el 27 de noviembre al 8 de diciembre- la comitiva meca contó con la presencia del presidente de Emgrobes y del alcalde de O Grove, José Cacabelos. Por parte de la Rioja estuvieron representados los directivos de Bodegas Riojanas, el alcalde de Cenicero, Eduardo del Campo, dirigentes de asociaciones de empresarios e incluso chefs reconocidos, como puede ser Carlos Echapresto del restaurante con Estrella Michelin Venta de Moncalvillo o Ventura Rodríguez del restaurante Delicatto.