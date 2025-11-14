La Festa da Centola hermana al rey de los mariscos con el vino de las bodegas riojanas
El evento tendrá lugar desde el 27 de noviembre al 8 de diciembre
La presentación de la Festa da Centola en La Rioja sirvió, además de para exhibir la calidad del marisco meco, para hermanar a las localidades de O Grove y Cenicero.
Así, durante el evento -que tuvo lugar el jueves- se llevó a cabo un acto de confraternidad entre los miembros de las dos cofradías gastronómicas protagonistas: la Cofradía del Vino de La Rioja y la Cofradía del Centolo Larpeiro. Además, nombraron al presidente de la asociación Emgrobes, José Besada, Cofrade de Mérito del Vino Rioja.
Este hecho, señalan desde la asociación, ayudará a ambas comunidades y, por supuesto, a los municipios de O Grove y Cenicero, a promocionar la gastronomía y el vino como “un maridaje perfecto”.
En la presentación del evento -que tendrá lugar desde el 27 de noviembre al 8 de diciembre- la comitiva meca contó con la presencia del presidente de Emgrobes y del alcalde de O Grove, José Cacabelos. Por parte de la Rioja estuvieron representados los directivos de Bodegas Riojanas, el alcalde de Cenicero, Eduardo del Campo, dirigentes de asociaciones de empresarios e incluso chefs reconocidos, como puede ser Carlos Echapresto del restaurante con Estrella Michelin Venta de Moncalvillo o Ventura Rodríguez del restaurante Delicatto.