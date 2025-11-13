Más de sesenta vecinos se interesan por formar parte de la comunidad energética meca

Fachada del Concello de O Grove Gonzalo Salgado

La charla informativa organizada por el Concello para dar a conocer la comunidad energética y buscar socios para la misma, fue un verdadero éxito de asistencia. Así, señala el técnico Francisco Meis, quién fue el encargado de dirigir este encuentro, ya hay más de sesenta vecinos de la localidad interesados en formar parte de esta asociación.

El objetivo de ponerla en marcha cuanto antes, explica el técnico del Concello, es ayudar a los vecinos “a que teñan un aforro de luz que pode significar ata un 70% sobre as facturas actuais”.

Siguientes pasos

Tras este primer encuentro, cuenta Meis, el siguiente paso que deben dar los interesados es presentar por registro en el Concello una factura de la luz y una solicitud para formar parte de la comunidad energética. A partir de ahí los técnicos estudiarán de manera personalizada cada caso para saber si son aptos o no o si les compensa formar parte.

Lo ideal para ponerla en funcionamiento, comprar las placas solares y proceder a su instalación en los edificios públicos, cuenta Meis, sería contar “con dez persoas, aínda que con cinco xa poderíamos botar a andar”. Dependiendo de las necesidades y la demanda de electricidad de cada socio se repartirán de manera equitativa los gastos.

El momento de instalar las placas, que se prevé será en el pabellón y en el colegio de As Monxas, señala Meis, sería “idóneo esperar a unha subvención” para reducir gastos.

A pesar de que no existe un plazo para ponerlo en marcha, desde el Concello esperan que sea cuanto antes aunque admiten, depende de los vecinos.