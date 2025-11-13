Mi cuenta

Diario de Arousa

O Grove

El Náutico de San Vicente elegido como uno de los mejores espacios musicales de Galicia

El ganador se dará a conocer el próximo 27 de noviembre

C. Hierro
13/11/2025 17:23
Imagen de archivo de un concierto celebrado en el local

El Náutico de San Vicente do Mar, en O Grove, elegido como uno de los mejores espacios musicales de la comunidad en la primera edición de los Premios da Industria Musical de Galicia impulsada por la Asociación Gallega de Empresas Musicales (AGEM). Este local comparte categoría junto espacios tan emblemáticos como son la Sala Capitol y el Café Torgal.

El ganador de estos premios se dará a conocer el próximo 27 de noviembre en una gala que se celebrará en la Sala Capitol de Santiago. El nacimiento de los galardones, explican, tiene como objetivo visibilizar y poner en valor aquellas trayectorias, proyectos e iniciativas musicales que destacan por su compromiso con la creatividad, la innovación, el respeto y la sostenibilidad. Así, buscan ser una herramienta para dar a conocer el talento gallego t fortalecer la industria musical como motor cultura, social y económico.

Algunos de los nominados en otras categorías son el Surfing the Lérez, Noites de Porto o el WOS Festival x SON Estrella Galicia dentro del mejor evento cultural o los festivales Agrocuir da Ulloa, Sinsal SON Estrella Galicia o el Festival de la Luz como mejor proyecto sostenible.

