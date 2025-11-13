Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Grove

Aplazan al 13 de diciembre la ruta “O Grove descoñecido” por la previsión de mal tiempo

En la ruta se dará a conocer una obra inédita de uno de los arquitectos más conocidos de Galicia

C. Hierro
13/11/2025 17:27
Cartel de la actividad
Cartel de la actividad
Cedida

El Concello de O Grove, ante la previsión de mal tiempo para este fin de semana, ha decidido aplazar la ruta “O Grove descoñecido” para el próximo trece de diciembre. Así, señala uno de los organizadores del evento, el técnico del Concello Francisco Meis, esperan que en esa fecha no llueva y puedan realizar la ruta con “comodidad” y poder conocer todos los puntos de la villa.

Esta actividad, que está organizada para celebrar la Semana Mundial do Patrimonio y cuenta con la colaboración de la Asociación para a Defensa do Patrimonio Cultural Galego, tiene como objetivo mostrar tanto a los vecinos de la localidad como a los visitantes rincones del municipio poco conocidos.

Además, está previsto que haya dos momentos especiales, el primero de ellos corresponde a la presentación a los participantes de una pieza del siglo XVI encontrada recientemente en una casa en demolición y, el segundo, cuando se desvele por primera vez una obra inédita y silenciada de uno de los arquitectos más famosos de Galicia.

Los interesados en participar todavía pueden anotarse a la expedición a través del correo apatrigal@gmail.com

Te puede interesar

El alcalde anunció estos fondos en el marco de una línea municipal de ayudas

Moraña destina 16.000 euros a diez entidades locales para promover cultura y deporte
Fátima Pérez
La comparativa trasladada ayer por el edil del área económica

El teniente de alcalde de A Illa defiende que el agua “é máis barata que en Vilanova”
Beni Yáñez
Fachada del Concello de O Grove

Más de sesenta vecinos se interesan por formar parte de la comunidad energética meca
C. Hierro
El concejal de Xuventude, Álvaro Carou, con la técnica del departamento

El Concello de Vilagarcía rescinde el contrato con la empresa adjudicataria pero garantiza la continuidad de las ludotecas
Olalla Bouza