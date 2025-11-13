Aplazan al 13 de diciembre la ruta “O Grove descoñecido” por la previsión de mal tiempo

Cartel de la actividad Cedida

El Concello de O Grove, ante la previsión de mal tiempo para este fin de semana, ha decidido aplazar la ruta “O Grove descoñecido” para el próximo trece de diciembre. Así, señala uno de los organizadores del evento, el técnico del Concello Francisco Meis, esperan que en esa fecha no llueva y puedan realizar la ruta con “comodidad” y poder conocer todos los puntos de la villa.

Esta actividad, que está organizada para celebrar la Semana Mundial do Patrimonio y cuenta con la colaboración de la Asociación para a Defensa do Patrimonio Cultural Galego, tiene como objetivo mostrar tanto a los vecinos de la localidad como a los visitantes rincones del municipio poco conocidos.

Además, está previsto que haya dos momentos especiales, el primero de ellos corresponde a la presentación a los participantes de una pieza del siglo XVI encontrada recientemente en una casa en demolición y, el segundo, cuando se desvele por primera vez una obra inédita y silenciada de uno de los arquitectos más famosos de Galicia.

Los interesados en participar todavía pueden anotarse a la expedición a través del correo apatrigal@gmail.com