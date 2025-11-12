Nace ‘Mareas de teatro’ para subir a O Grove al escenario y alabar su identidad marinera

Moraima Pérez, la impulsora de la escuela de teatro Gonzalo Salgado

“O Grove está no momento perfecto para crear ‘Mareas de teatro’”, cuenta Moraima Pérez. Es por ello que la joven, profesora de Educación Primaria y monitora de actividades de ocio y tiempo libre, lleva meses trabajando en este proyecto que busca acercar el teatro a todos los vecinos de la localidad y mostrarles “que é divertido e é enriquecedor, tanto a nivel persoal coma colectivo”.

La idea de crear una comunidad teatral, explica Pérez, nace del objetivo de ofrecer un tipo de ocio diferente y un espacio intergeneracional. “Algo feito por a xente do pobo e para a xente do pobo”, indica Pérez. Lo que busca es impartir talleres de teatro semanales para los vecinos mecos de todas las edades vivan el teatro como un mecanismo para fomentar la creatividad y la comunicación, así como un espacio de encuentro.

En este proyecto, que ya fue presentado en el Concello y Pérez espera reunirse esta misma semana con la concelleira de Cultura, la joven se convertiría en la profesora y buscaría a expertos, tanto de este municipio como de otros, para impartir charlas o talleres específicos. “Quero crear un clima cómodo, no que o corazón de todo sexa O Grove e poder resaltar sobre o escenario a nosa identidade mariñeira”, cuenta.

Máxima expectación

Desde que Moraima Pérez comenzó a mostrar las primeras píldoras de su idea a través de las redes sociales, la joven señala que son muchas las personas interesadas en el proyecto. “Moita xente demanda que os talleres de teatro estén presentes durante todo o ano e non sexan únicamente unhas actividades para o verán”, señala.

A pesar de que todavía está pendiente de la reunión con el Concello, al que le quiere solicitar la cesión de un espacio para los ensayos y el uso del auditorio para llevar a cabo las representaciones, Pérez lo tiene claro: “En decembro vou abrir os formularios. Quero que esta idea sexa unha realidade e que a primeira mostra sexa para celebrar o Día das Letras Galegas e para iso tenemos que comezar pronto a ensaiar”. Así se reafirma en que si no funciona el plan A, que sería que el Concello le ayudase con la gestión de los talleres de teatro, “teño un plan B e tambén un C”.

'Mareas de Teatro' busca la ayuda del Concello para comenzar Gonzalo Salgado

En cuanto al tipo de obras que quiera subir al escenario tiene claro que, en un principio, trabajarían sobre textos ya creados de diferentes autores pero, en un futuro, su meta sería llegar a crear obras nuevas. “Gustaríame que entre todos puideramos relatar a historia de O Grove sobre o escenario. Falar da importancia do mar para nós pero tambén como foi evolucionando o municipio”, cuenta la joven.

Y aunque de momento es únicamente una idea, ‘Mareas de teatro’ está muy próximo a convertirse en algo tangible. “As mareas van e veñen e eu entendo o teatro tamén como un símbolo de movemento, de expresión, de comunidade, por iso escollín este nome”, dice Pérez para después añadir que “En O Grove hai una historia a piques de comezar”