Una excursión por la Semana Mundial do Patrimonio descubre rincones desconocidos de la villa

Cartel de la actividad organizada por el Concello de O Grove Cedida

El Concello de O Grove, en colaboración con la Asociación para a Defensa do Patrimonio Cultural Galego, ha organizado para este sábado una ruta con el objetivo de mostrar a vecinos y visitantes los secretos y tesoros que esconde este municipio con motivo de la Semana Mundial do Patrimonio.

La actividad, que es totalmente gratuita pero cuenta con plazas limitadas, ofrecerá dos momentos claves. El primero de ellos será la presentación a todos los participantes de una pieza del siglo XVI de “incalculable valor histórico” encontrada recientemente en una casa en demolición tras permanecer oculta más de cien años.

El segundo, tendrá lugar cuando el técnico municipal y organizador de esta actividad, Francisco Meis, desvele por primera vez una obra inédita y silenciada de uno de los arquitectos más famosos de Galicia que trabajó en O Grove a finales del siglo XIX. Tal y como señala Meis, el descubrimiento de esta obra será sorprendente tanto para los vecinos mecos como para profesionales de la arquitectura que “desconocen este tesoro”.

Los interesados en participar en esta ruta por el municipio todavía pueden inscribirse a través del correo apatrigal@gmail.com.