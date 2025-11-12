Decenas de personas participan en la comida de San Martiño pero se quedan sin orquestas

Un momento de los festejos bajo la carpa Cedida

El Concello de O Grove despidió ayer las fiestas en honor a San Martiño reuniendo a decenas de vecinos bajo la carpa instalada en la Praza do Corgo para degustar los tradicionales callos y carne “ao caldeiro” después de asistir a la misa cantada por la Coral Polifónica de la Cofradía de Pescadores.

El coro de la Cofradía durante la misa cantada Cedida

Esta fiesta gastronómica tuvo lugar después de que el periodista Miguel Muñiz leyese el pregón. En sus palabras resaltó, entre muchas otras cosas, que San Martiño para los vecinos de esta localidad “é presenza, é memoria, é familia e é comunidade”, además de recalcar que es uno de los eventos más especiales y esperados para el municipio. Por la tarde los encargados de poner la música y hacer bailar a todos los presentes fue la Banda de Música.

El pero a estos festejos los puso la climatología, debido a los fuertes vientos la organización decidió cancelar la verbena prevista para la noche de ayer que contaría con las orquestas Trébol y Miramar. Tanto en esta última jornada como en las dos anteriores -que contaron con la actuación de orquestas de la talla de Los Satélites o Kubo- fueron muchos los vecinos mecos y también visitantes los que disfrutaron de todas las actividades