Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Grove

Decenas de personas participan en la comida de San Martiño pero se quedan sin orquestas

El mal tiempo obligó a cancelar la última verbena

C. Hierro
12/11/2025 08:19
Un momento de los festejos bajo la carpa
Un momento de los festejos bajo la carpa
Cedida

El Concello de O Grove despidió ayer las fiestas en honor a San Martiño reuniendo a decenas de vecinos bajo la carpa instalada en la Praza do Corgo para degustar los tradicionales callos y carne “ao caldeiro” después de asistir a la misa cantada por la Coral Polifónica de la Cofradía de Pescadores.

El coro de la Cofradía durante la misa cantada
El coro de la Cofradía durante la misa cantada
Cedida

Esta fiesta gastronómica tuvo lugar después de que el periodista Miguel Muñiz leyese el pregón. En sus palabras resaltó, entre muchas otras cosas, que San Martiño para los vecinos de esta localidad “é presenza, é memoria, é familia e é comunidade”, además de recalcar que es uno de los eventos más especiales y esperados para el municipio. Por la tarde los encargados de poner la música y hacer bailar a todos los presentes fue la Banda de Música.

El pero a estos festejos los puso la climatología, debido a los fuertes vientos la organización decidió cancelar la verbena prevista para la noche de ayer que contaría con las orquestas Trébol y Miramar. Tanto en esta última jornada como en las dos anteriores -que contaron con la actuación de orquestas de la talla de Los Satélites o Kubo- fueron muchos los vecinos mecos y también visitantes los que disfrutaron de todas las actividades

Te puede interesar

La reunión con la Asociación de Empresarios de Ribeira contó con la asistencia de varios componentes del Gobierno local encabezados por la alcaldesa, Mariola Sampedro

El Gobierno de Ribeira valora la opción de retomar el Bono Comercio para buscar reactivar las ventas, en particular, y la economía local, en general
Chechu López
La reunión con la Asociación de Empresarios de Ribeira contó con la asistencia de varios componentes del Gobierno local encabezados por la alcaldesa, Mariola Sampedro

El Gobierno de Ribeira valora la opción de retomar el Bono Comercio para buscar reactivar las ventas, en particular, y la economía local, en general
Chechu López
Adrián Rodríguez defiende un balón en el partido ante Viveiro

Adri Rodríguez lidera la imparable maquinaria atacante del Céltiga FC
María Caldas
Cartel divulgativo sobre la conferencia que impartirá Martina González Veiga sobre sexualidad y autismo el día 22 de noviembre en A Pobra

BarbanTEA programa para el 22 de noviembre en A Pobra una acción divulgativa sobre sexualidades y autismo
Chechu López