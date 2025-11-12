La comedia aterriza este fin de semana en el auditorio meco con la obra “O que hai que ver”

Imagen de archivo del auditorio de O Grove Gonzalo Salgado

Este sábado el auditorio de O Grove acoge la representación de la obra “O que hai que ver”. La función, que dará comienzo a las ocho y media de la tarde subirá al escenario diferentes historias delirantes en las que el espectador podrá sentirse protagonista y participar directamente.

Los interesados en acudir a esta cita ya pueden reservar sus entradas a través del 986 732 341 o retirarlas el viernes en la biblioteca de la localidad en horario de cuatro a siete y media. Además, el Concello también reservará algunos tickets que se podrán adquirir el mismo día de la función en horario de siete y media a ocho y media directamente en el auditorio. El precio de cada una de las entradas es de ocho euros.

Esta obra llega O Grove dentro del ciclo de comedia organizado por el Concello y que ya subió al escenario las obras “Neura” y “As R(humorosas)” con gran éxito de público en ambos casos.

La siguiente cita que cerrará esta programación teatral está prevista para el 14 de diciembre. En este caso la obra que se interpretará será “Go on!” de la compañía Malasombra que presenta a dos exploradores espaciales que llegan a una tierra desconocida de Galicia a través de la ruta Xacobea en el año 2010.