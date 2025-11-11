Estos son los restaurantes y hoteles que participan en la Festa da Centola de O Grove

Imagen de la presentación de la Festa da Centola de Emgrobes Cedida

Emgrobes comienza la cuenta atrás para la Festa da Centola de O Grove tras la apertura de la veda de este crustáceo en el día de ayer. Esta edición, que se celebrará desde el 27 de noviembre hasta el 8 de diciembre (ambos incluidos) contará con un total de treinta establecimientos adheridos y diferentes actividades para atraer al mayor número de visitantes a la localidad.

Los restaurantes que participan en estas jornadas gastronómicas y servirán tapas y menús especiales con la centolla como protagonista son: A Fuego, A Solaina, Bruma, Canta Claro, El Rincón Restaurante Vinoteca, Finisterre, Furtivos, Jueso de Caña, Mesón do Mar, O 48 da Platería, O Cruceiro, Lavandeiro, Pan de Millo, Sal de Allo, Senlleiro, Solaina, Taberna Plaza y Terraza O Castro.

Por su parte, también hay hoteles adheridos a esta iniciativa que ofertarán estancias con cenas en las que se podrá degustar al rey de los mariscos. Los alojamientos que participan son: Apartamentos Arosa Ogrove, Apartamentos Marítimo, Hotel Cons da Garda, Hotel Boutique Vilavella, Hotel O Castro, Hotel Bosquemar, Hotel La Noyesa, Hotel Maruxía, Hotel Spa Norat O Grove, Hotel Abeiras, Hotel Eurostars Isla de La Toja y Hotel Norat Marina & Spa.

Programación

Tras las presentaciones previstas en La Rioja y en Lugo los próximos 13 y 20 de noviembre respectivamente, la Festa da Centola comenzará más de diez días de actividades centradas en exaltar a este marisco.

La primera de citas previstas es la subasta solidaria en la lonja de O Grove en la que lo recaudado por la centolla macho y la hembra más grandes será destinada a una asociación sin ánimo de lucro. La fecha escogida es el viernes 28 de noviembre a partir de las cinco de la tarde.

El martes 2 de diciembre en la calle Castelao (en caso de lluvia en el interior de la cafetería del Hostal Mouselos) están organizadas unas actividades de animación infantil y talleres que tendrán el mar como temática central. Además, está previsto un concurso de manualidades con material reciclado.

El programa continúa el jueves 4 de diciembre a las seis de la tarde, fecha en la que se celebrará en el mirador de la lonja un showcooking con degustación de recetas de centolla y setas. Además, en el mismo espacio estará abierta una exposición de setas que contará con una charla del experto Miguel A. Delgado, autor de varios atlas y publicaciones sobre setas en O Grove.

Al día siguiente a las doce y media las calles de la localidad se llenarán de música gracias a la actuación del grupo folclórico gallego Paranda-Mecos.

El lunes 8 de diciembre, fecha de clausura del evento, los diferentes establecimientos adheridos a la Festa da Centola contarán con la animación a cargo del grupo Arroba de Viño.

Otras actividades

Durante estas jornadas también tendrá lugar el Congreso de CEUCO 2025 organizado por Centolo Larpeiro desde el viernes 28 de noviembre al domingo 30. Este último día está previsto el desfile de las Cofradías Gastronómicas por las calles de O Grove.

Otro de los eventos que coincidirán en fechas con la Festa da Centola es el Congreso Internacional de Micoloxía O Grove que combinará charlas, exposiciones y degustaciones desde el jueves 27 de noviembre al 1 de diciembre.

Además, todos los días de lunes a viernes, tendrá lugar la subasta en lonja de O Grove. Los interesados podrán conocer los entresijos de esta venta desde el mirador que se encuentra en estas instalaciones.