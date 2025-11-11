Mi cuenta

Diario de Arousa

O Grove

El mal tiempo obliga a cancelar las orquestas de San Martiño

El resto de las actividades programadas se mantienen

C. Hierro
11/11/2025 12:55
La carpa preparada para albergar la comida popular
El mal tiempo previsto para esta noche en O Grove obliga a cancelar la actuación de las orquestas de la Festa de San Martiño.

La tregua que, señalan, se vivirá a lo largo del día, permitirá que el resto de las actividades programadas se puedan llevar a cabo con total normalidad. 

Así, tras la misa solemne en la Iglesia Parroquial cantada por la Coral Polifónica de la Cofradía de Pescadores San Martiño de O Grove está previsto que a la una se proceda a la lectura del pregón.

Después será el momento de la degustación de callos y carne "ao caldeiro" en la carpa que ya está preparada en la plaza de O Corgo. Por último, a las seis tendrá lugar en la misma ubicación el concierto de la Banda de Música de O Grove.

La cancelación de la verbena, señalan desde la organización, se debe a razones de seguridad.

