O Grove

Las orquestas Finisterre y Kubo ponen la banda sonora a San Martiño

El día grande es mañana con la celebración de la misa y la comida popular

C. Hierro
10/11/2025 09:08
Cartel de las fiestas de San Martiño en O Grove
Cartel de las fiestas de San Martiño en O Grove

Los festejos en honor a San Martiño en O Grove continúan. Después de una primera sesión en la que las orquestas Los Satélites y Olympus hicieron bailar a vecinos y visitantes, hoy es el turno de Finisterre y Kubo que comenzarán su actuación pasadas las ocho y media de la tarde. El encargado de cerrar los festejos será el Dj Ow13.

Mañana, el propio día de San Martiño (11 de noviembre) la celebración comenzará desde las once y media con la misa cantada por la Coral Polifónica de la Cofradía de Pescadores San Martiño de O Grove.

Después tendrá lugar la lectura del pregón de mano del periodista Miguel Muñiz y los festejos continuarán con el baile tradicional a cargo del grupo de baile y gaitas Cantodorxo y la comida popular amenizada por la orquesta Trébol. El menú escogido para esta ocasión constará de callos y carne “ao caldeiro”.

Por la tarde a las seis está prevista una actuación de la Banda de Música de O Grove y a las ocho comenzará la verbena final con las orquestas Trébol y Miramar. Los asistentes se despedirán de San Martiño hasta el próximo año después de la lectura del conjuro y la preparación de la queimada tradicional.

Estas fiestas, junto a las celebradas en honor al Carmen, son las que cuentan con más público.

