O Grove inicia las obras en la calle Caldelas para mejorar su accesibilidad y aumentar la seguridad

Plano de la extensión en la que se va a actuar Cedida

El Concello de O Grove inicia las obras para la renovación integral de la calle Caldelas y la recuperación del paso peatonal que conecta esta vía con la calle Xoán XXIII.

Estos trabajos, que cuentan con una inversión de 25.000 euros, responden, señala el alcalde de O Grove, José Cacabelos, a una demanda vecinal "que levaban tempo reclamando". Así, el edil confirma que actualmente ese camino "non está en boas condicións" por lo que las obras lo convertirán en un espacio más seguro y accesible para los vecinos.

El proyecto

El plan de obra, señala el gobierno local, no se centrará únicamente en solucionar el avanzado estado de deterioro del firme de la calle, si no que busca recuperar un espacio fundamental para la movilidad de los peatones. De esta manera, en el proyecto se contemplan tres actuaciones.

La primera de ellas incluye la sustitución del firme actual por uno compuesto de zahorra y cemento, que prevén mucho más duradero y más estético según el espacio en el que se integrará. "É un material perfecto para este tipo de camiños e vai mellorar totalmente a circulación", señala Cacabelos.

Por otro lado está prevista la instalación de puntos de luz con tecnología LED en el nuevo paseo peatonal que unirá esta vía con Xoán XXIII. Lo que se busca con esta actuación es garantizar la seguridad de los viandantes tanto en horario diurno como nocturno.

Por último, el proyecto también incluye la colocación de barandillas de protección y la mejora de los accesos para facilitar el tránsito a todas las personas.

Calidad y seguridad

Esta intervención, señala el Concello, forma parte del paquete de obras que se van a llevar a cabo en el municipio con el objetivo de dar respuesta a las necesidades de los vecinos, mejorando la seguridad, la accesibilidad y la calidad de los espacios públicos. "Cada actuación como esta contribúe a construís un Grove mellor para todos", indican.

El alcalde adelanta que en los próximos días empezarán las reformas en las calles Lepanto, do Peso u Hortos. Además, están contampladas las mejoras en el camino de Estonllo o de varias zonas de O Montiño.

Todas estas obras, cuentan, "reflecte o compromiso do Concello cunha xestión orientada a mellorar o día a día dos veciños e veciñas, optimizando os recursos para dar solución ás necesidades existentes".