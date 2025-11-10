Las primeras centollas de O Grove se cotizan al alza y superan los 34 euros

El primer día de campaña de la centolla en O Grove llenó la lonja meca y dejó grandes capturas alcanzando las casi cinco toneladas de marisco. Gonzalo Salgado

La centolla volvió a reinar hoy en la lonja de O Grove. Fue a partir de las cinco de la tarde el momento en que empezaron a subastarse los primeros crustáceos mecos que alcanzaron un precio máximo de 34,65 euros el kilo. Esta cifra supone un récord en el precio, ya que supera en algo más de siete euros la cifra obtenida el año pasado, campaña en la que se rozaron los 28 euros el kilo -27,60-. “Dos últimos dez anos penso que é un dos prezos máis altos que se alcanzaron”, señala el vicepatrón de la Cofradía de Pescadores San Martiño de O Grove, José Antonio Otero.

En este precio se llegaron a vender un total de 118 kilos, lo que se traduce en una facturación de más de 4.000 euros. “Co prezo a verdade é que estamos contentos, non temos queixa”, asegura Otero.

Comparado de nuevo con el año pasado los 28 euros el kilo (el máximo en 2024) no fue ni siquiera la segunda mejor cifra lograda, si no la tercera, ya que se consiguieron vender más de 87 kilos de este crustáceo a 28,45 euros cada uno.

Cantidad descargada

En total, durante la jornada se descargaron casi cinco toneladas de centolla, cifra muy superior a la del 2024, año en el que el primer día en la lonja meca se subastaron poco más de tres toneladas de este crustáceo. El dato de este año también difiere al del año 2023, fecha en la que el primer día vendieron en O Grove más de 3.800 kilos de este crustáceo.

“Poucos barcos dos que saíron conseguiron coller o tope e a verdade é que costou bastante capturalas”, indica el vicepatrón de la Cofradía. Como en años pasados los cupos marcados fueron de 35 kilos por embarcación y la misma cantidad por cada uno de los tripulantes enrolados y a bordo de la nave. A pesar de que el tiempo para esta pesca “foi perfecto” la suerte, cuenta, no acompañó a los marineros. “Encontramos moita alga e moita basura”, lo que señala Otero, entorpeció mucho el trabajo en el mar.

“Intentaremos que nos próximos días as capturas vaian a máis, pero iso non está nas nosas mans”, asegura el vicepatrón a pesar de que califica el primer día como “bo” tras llevar más de dos meses sin salir a faenar y gracias al buen precio de venta que se alcanzó en lonja.

Llegaron a la lonja meca tres mil kilos de este crustáceo Gonzalo Salgado

El precio medio que alcanzó este crustáceo durante la venta en esta primera subasta fue de poco más de 17 euros. Comparando esta cifra con la del año anterior -jornada en la que acarició los 16 euros- el aumento es de tan solo de un euro.

Por su parte, el precio mínimo marcado para esta lonja días antes fue de trece euros el kilo, un euro más que el fijado el año anterior y tres más que en la campaña del 2023.

Este dato recalca la calidad y el valor de la marca Centolo do Grove, ya que en otras lonjas, como pueden ser la de Ribeira o incluso en la A Coruña o Cambados, la cifra no aumentó o incluso disminuyó y el mínimo no llega justo a los diez euros el kilo.. En este precio se vendieron más de dos toneladas de este crustáceo, lo que se traduce en una recaudación de más de 27.800 euros únicamente en este tramo de la subasta.

Recaudación total

La recaudación final de la lonja en la tarde de hoy gracias a la subasta de la centolla superó los cantidad de 72.000 euros, cifra muy superior a la de la campaña anterior en la que se alcanzaron 48.000 euros. Esto es debido, tanto a que la cantidad de marisco que llegó a la lonja fue muy superior como que el precio mínimo ya era un euro más que el año pasado y el máximo superó en siete euros el marcado en el primer día del año 2024.

La Consellería do Mar de la Xunta cifra en 49 los barcos que salieron a faenar en O Grove, En total 127 personas, de las cuales cien trabajan con miños, cuatro con vetas, ocho con trasmallos y seis utilizan para las capturas la nasa de la centolla.

Teniendo estos datos en cuenta, y conociendo los cupos -35 kilos por embarcación y la misma cantidad por tripulante- el máximo de centolla que se podría haber descargado hoy en O Grove superaba las seis toneladas, una cifra muy lejana a la que se logró, pero no tan alejada como en los primeros días de campañas de años anteriores.

Lonja en Cambados

Otra de las lonjas de O Salnés que hoy vivieron un día especial con la llegada del rey del marisco fue la de Cambados. En este caso la subasta alcanzó el precio máximo en 20,25 euros -catorce menos que en la meca-, y la cantidad vendida en esta cifra fueron 122,10 kilos. Esto significa una recaudación de 2.472 euros.

En total se descargaron en esta localidad poco más de una tonelada de centollas con un precio medio de 13,76 euros, lo que significan casi cuatro menos que en O Grove.

El precio mínimo fijado en este caso fue de diez euros. En total la recaudación de la lonja únicamente con la venta de la centolla en este primer día sobrepasó los 13.000 euros.

Aunque en menor medida que en O Grove, la campaña de la centolla también es importante para la lonja cambadesa.

Primeras centollas de O Grove Gonzalo Salgado

Como cada año, coincidiendo con la apertura de la veda de la centolla, la asociación de empresarios y hosteleros de O Grove, Emgrobes, organiza la Festa da Centola.

En esta ocasión las fechas escogidas son del 27 de noviembre al 8 de diciembre -ambos incluidos-, periodo en el que diferentes restaurantes de la localidad ofrecerán a vecinos y visitantes variedad de platos y recetas en los que la centolla será la protagonista. Además se realizan otras actividades lúdicas, como pueden ser charlas o talleres de cocina. Aunque en menor medida que la Festa do Marisco, este evento atrae a decenas de turistas al municipio, es por ello que el objetivo marcado por los organizadores es, además de que los visitantes consuman este marisco, desestacionalizar el turismo y atraer al municipio visitantes en unas fechas en las que, normalmente, debido al tiempo, los hoteles y otros alojamientos cuentan con pocos huéspedes. 