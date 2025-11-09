Mi cuenta

Diario de Arousa

O Grove

O Grove ficha a Los Satélites y Olympus para inaugurar las fiestas en honor a San Martiño

La programación empieza hoy y se alargará hasta el martes con música, tradición y gastronomía

09/11/2025 07:42
El municipio de O Grove ya está inmerso en las Festas de San Martiño que, este año, cuentan con un programa lleno de tradición música y gastronomía. Las actividades de hoy arrancarán a las cinco de la tarde con un pasacalles y baile tradicional de la mano del grupo folclórico Paranda que recorrerá todos los rincones de la villa.

Por la tarde, la Praza do Corgo será es escenario de un magosto popular con animación infantil y, por la noche, a partir de las ocho, comenzará la gran verbena que contará con las orquestas Los Satélites y Olympus.

Mañana está preparada una nueva sesión de verbena, esta vez de la mano de las orquestas Finisterre y Kubo. El encargado de cerrar la fiesta es Dj Ow13.

El día grande

El martes, el propio día de San Martiño, 11 de noviembre, comenzarán los actos a las once y media con una misa cantada por la coral polifónica de la Cofradía de Pescadores San Martiño de O Grove.

A la una tendrá lugar la lectura del pregón que correrá a cargo del periodista Miguel Muñiz. Tras sus palabras amenizarán las calles el grupo de baile y gaitas Cantodorxo para, después dar comienzo la comida popular -con un menú basado en callos y carne “ao caldeiro”- que estará amenizada por la orquesta Trébol.

Por la tarde la fiesta continúa con la actuación a las seis de la tarde de la Banda de Música de O Grove y la verbena final a partir de las ocho con las orquestas Trébol y Miramar. Como es tradición, el evento no concluirá hasta que se dé lectura al conjuro y se prepare la tradicional queimada.

