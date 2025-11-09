EU critica la falta de diálogo y precipitación en el proyecto de reforma de Luis A. Mestre

José Antonio Otero, portavoz de EU de O Grove Mónica Ferreirós

El grupo municipal de Esquerda Unida califica el proyecto para la reforma de la calle Luís A. Mestre de “precipitado, pouco dialogado e alleo ás necesidades reais da rúa”. Es por ello que desde EU no apoyaron el proyecto en el pasado Pleno, sesión en la que se logró aprobar el proyecto gracias a la abstención del BNG y del PP.

El portavoz del partido, José Antonio Otero, criticó que el proyecto se presentó sin consenso y de manera rápida. “Volvemos á vella práctica de presentar propostas pechadas e sinalar á oposición como culpable se non as apoia”, denunció Otero para después resaltar que “este proxecto está enfocado en acadar a subvención do Plan Extra, non nas necesidades reais da rúa”.

La formación de izquierdas indica que tuvieron poco tiempo para analizar el proyecto y a pesar de eso detectaron “cuestións graves” que pueden afectar a la seguridad viaria y peatonal. Es por ello que, desde EU proponen que, al menos, en el tramo entre la calle Xoán XXIII y el cruce con la Avenida de Portugal, se mantenga el ancho de la calzada para mejorar la accesibilidad y el paso de las personas. Además, desde EU critican que con esta obra se suprimirán 35 plazas de aparcamiento “sen alternativa algunha”.