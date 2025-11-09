La centolla meca vuelve desde hoy a la lonja de O Grove con un precio mínimo que asciende a 13 euros

Un momento de la descarga de centolla el año pasado en O Grove Mónica Ferreirós

Las lonjas de Arousa y, en especial, la de O Grove, ya están preparadas para recibir esta tarde al rey de los mariscos: la centolla. La principal novedad en la subasta meca es que este año el precio mínimo de venta de este crustáceo será de trece euros el kilo, un euro más que el fijado el año anterior y tres más que en la campaña de 2023. Este dato lo que hace es darle mucho más valor a la marca Centolo do Grove, ya que en otras lonjas, como puede ser la de Ribeira la cifra es menor.

Si la tendencia es similar a las anteriores campañas, se espera que las centollas de O Grove alcancen precios récord en las primeras subastas de la lonja y, por tanto, es fácil que lleguen o incluso sobrepasen los 28 euros el kilo como sucedió el año pasado. En este importe en 2024 se llegaron a vender un total de 17 kilos y medio.

En total la descarga del primer día del noviembre pasado rondó las tres toneladas -cifra bastante inferior a la del 2023, año en el que el primer día llegaron a la lonja meca 3.825,30 kilos de centolla- y la recaudación total superó los 48.000 euros. El precio medio en el que de venta acarició los 16 euros.

Un momento de la subasta de centolla el año pasado en O Grove Mónica Ferreirós

Desde la Cofradía se espera que los datos sean similares a la campaña anterior. “Nós temos, como todos os ano, esperanza en que a campaña sexa boa”, señala el vicepatrón de la cofradía Antonio Otero.

El cupo

El cupo de centolla por cada embarcación y tripulante sigue igual que en años anteriores. Así se establece en 35 kilos diarios por cada marinero enrolado y a bordo del barco y la misma cantidad al día por embarcación. Esto es, una nave en la que salgan a trabajar dos personas podrán capturar hasta 105 kilos de este marisco.

Para el vicepatrón lo importante no será llegar a los cupos cada día, si no que el precio de venta de las capturas en la lonja sea alto. “Ao final é o que importa”, señala Otero y confirma que si la cifra marcada es de “vinte euros ou máis”, ya estarían hablando de una muy buena campaña de centolla.

Con la apertura de la veda de la centolla O Grove vive un momento especial tanto para marineros como para vecinos, ya que se complementa con la organización, por parte de la asociación de Empresarios Grovenses de Bens e Servizos (Emgrobes) de la Festa da Centola. En este evento, diferentes establecimientos de hostelería de la localidad ofrecen platos basados en este especial marisco.

Las fechas escogidas para el evento son del 27 de noviembre al 6 de diciembre y, además de poder disfrutar de este manjar en los restaurantes, la organización tiene preparadas otras actividades culturales y lúdicas, como pueden ser concursos de cocina, talleres, degustaciones o actuaciones musicales. Este festejo, aunque en menos medida que la Festa do Marisco, atrae a muchos visitantes a O Grove.