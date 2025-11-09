El cambio de cubierta de la Casa da Cultura “Manuel Lueiro Rey” la mantendrán cerrada por obras

Imagen de archivo de las obras en la Casa da Cultura "Manuel Lueiro Rey" Cedida

Las obras para la renovación de la cubierta de la Casa da Cultura “Manuel Lueiro Rey”, que comenzaron en el mes de agosto, mantendrán cerradas las instalaciones desde mañana hasta el fin de los trabajos. Desde el Concello señalan que únicamente abrirá las puertas el próximo viernes para llevar a cabo los talleres infantiles y las actividades ya programadas.

Los trabajos que se están llevando a cabo en esta instalación consisten en la retirada de todas las tejas de la cubierta para sustituirla por una plancha tipo sándwich y cuentan con un presupuesto de 40.000 euros. El objetivo es corregir el problema de humedades y filtraciones que, desde hace tiempo, afectaba a los diferentes espacios de la casa de la cultura. Además, esta actuación también permitirá mejorar su impermeabilización y optimizar la estructura.

Estas obras, indican desde el Concello, se complementan con la construcción del muro en la zona exterior del recinto que tuvo por objeto mejorar la seguridad de los peatones y con la tala de los árboles que estaban frente a la edificación, que, según cuentan, eran los responsables de que naciera vegetación en el tejado.