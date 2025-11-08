El festival solidario Nos Seus Pés recauda 14.000 euros en favor de la asociación Promaid

Imagen de una edición anterior del festival Cedida

El festival solidario Nos Seus Pés celebrado a mediados del mes de octubre en O Grove logró una recaudación de 14.000 euros, muy similar a la del año anterior. Esta cantidad señala la organización del evento, será donada de manera íntegra a los proyectos humanitarios que lleva a cabo la oenegé Promaid, que ayuda a personas que se encuentran en grave riesgo en el mar.

Esta séptima edición del evento ofreció diferentes actividades gratuitas para un público de todas las edades, además de poner a la venta tapas y todo tipo de merchandising con el fin de recaudar fondos para la asociación sin ánimo de lucro.

Como en años anteriores, las actividades que reunieron la mayor afluencia de gente fueron el Tapeo Solidario que contó con la presencia de varios chefs del Grupo Nove y las actuaciones musicales de la mano de artistas como Miguel Froján, Adrián Torres o los artistas grovenses Freshkiños, Tu Yenro Favorito y Dj Payca.

Desde la organización del festival quieren agradecer la colaboración de los vecinos del municipio y de los muchos visitantes que acudieron a las diferentes actividades y destacan la solidaridad de todos y cada uno de ellos.