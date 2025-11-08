Construcciones Álvarez Prol gana el premio “Grove de ouro”

Imagen de organizadores, invitados y premiados en la gala Cedida

La Asociación de Empresarios Grovenses de Bens e Servicios (Emgrobes) celebró ayer su cena anual y, por tanto, entregó el precio “Grove de ouro”. En esta ocasión el galardón recayó en Construcciones Álvarez Prol, empresa de referencia en la localidad que cuenta con 60 años de experiencia en el sector de la construcción y con innumerables obras tanto en O Grove como en otros puntos de Galicia e incluso de España.

Emgrobes destacó a la hora de entregar el premio en la cena realizada en el hotel Eurostars Isla de la Toja, “o equipo humano e o seu saber facer”. Además, les agradecieron el apoyo que, como socios, siempre ofrecieron a la asociación.

En esta ocasión, el segundo premio, el “Grove de prata”, fue para la empresaria Mª Dolores Muñiz Devesa tras su jubilación al frente de Pensión Devesa´s, alojamiento que continúa en manos de sus familiares. Con este galardón, desde la asociación quieren reconocer su trayectoria profesional en el sector de la hostelería meca y su implicación y apoyo a Emgrobes.

Éxito de convocatoria

Como en años anteriores el evento contó con una gran afluencia de público. Esta edición reunió unas cien personas entre socios, acompañantes y autoridades. Entre los presentes destaca la figura del director Xeral de Pesca, Cándido Rial, o la directora de promoción de Turismo de Galicia, Carmen Pita. Además, también acudió el alcalde de O Grove, José Cacabelos, así como otros concelleiros y varios representantes de entidades empresariales que acompañaron tanto a los premiados como a la directiva de la asociación en una velada muy especial.

Un momento de la cena celebrada ayer Cedida

Una vez terminada la entrega de premios y la cena, el evento continuó con una sesión de baile de la mano del dj local Javi Solla. Además, también se sortearon diferentes regalos donados por los asistentes y miembros de Emgrobes, lo que completaron una noche en la que desde la asociación buscan homenajear y premiar el esfuerzo de los empresarios de O Grove.

La primera edición de los premios fue en 2007, desde esa fecha la asociación trabaja para galardonar cada año a empresas, entidades o personas que tienen un importante vínculo con el desarrollo del municipio.