O Grove aumenta la seguridad del campo Monte da Vila con la construcción de un nuevo muro

El alcalde, José Cacabelos, y el concelleiro Kito Parada, en las obras Cedida

El Concello de O Grove ya ha comenzado los trabajos de construcción de un muro en la zona sur del campo de fútbol Monte da Vila.

El objetivo de esta obra, señala el alcalde, es aumentar la seguridad en este espacio que anteriormente ocupaba una verja.

l muro, que contará con una altura de dos metros, permitirá cerrar totalmente el campo y mejorará la senda creada recientemente que conecta el pabellón nuevo con el instituto.

Además, señala Cacabelos, el Concello contempla la mejora del asfaltado y la ampliación del aparcamiento ubicado frente al pabellón y las pistas de pádel para continuar con la mejora de las instalaciones deportivas.