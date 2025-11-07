Absuelven a un vecino de O Grove por un posible delito de tráfico de drogas

Fachada de la Audiencia de Pontevedra Gonzalo Salgado

La Sección Número Dos de la Audiencia Provincial de Pontevedra absuelve a un vecino de O Grove de un posible delito de tráfico de drogas en el municipio. Los hechos se remontan al 30 de junio del 2023, cerca de las 16 horas, cuando el acusado –mayor de edad y con antecedentes penales– viajaba en un vehículo conducido por un conocido suyo y vio un control de la Guardia Civil en la rotonda de A Lanzada de acceso a O Grove. En ese momento, el hombre bajó del coche y salió corriendo perseguido por uno de los agentes. Durante la persecución, y antes de ser alcanzado y detenido, el acusado arrojó a la maleza un envoltorio que contenía 15,001 gramos de heroína con una riqueza del 27,6%.

La acusación mantiene que la sustancia estaba destinaba a su distribución, argumentando que la droga expropiada superaba las cantidades de consumo diario propio y, además, alegando la maniobra evasiva al visualizar a los agentes de la Guardia Civil cerca de la glorieta.

No obstante, en su momento el acusado declaró que la droga estaba destinada al consumo compartido con su pareja. Asimismo, la sustancia intervenida alcanzaba los 4,14 gramos de heroína pura, situándose cerca de la dosis media de consumo propio para entre tres y cinco días establecida por la jurisprudencia de la Sala II del Tribunal Supremo, que es de tres gramos.

De esta forma, la combinación de dichos hechos son elementos probatorios suficientes que impiden determinar que la sustancia que poseía el acusado era para su posterior venta o distribución a terceros, como mantiene la parte acusatoria.