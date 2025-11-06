Mi cuenta

Diario de Arousa

O Grove

Un incendio causa importantes daños materiales en la tercera planta de una vivienda en O Grove

El suceso tuvo lugar sobre las 5:30 horas en el barrio de Conricado y no se registraron heridos

Sandra Rey
06/11/2025 11:45
Imagen de archivo de Emergencias O Grove

Un incendio registrado esta madrugada en una vivienda del barrio de Conricado, en O Grove, provocó importantes daños en la tercera planta del inmueble, pero sin registrar heridos.

Según informan fuentes del servicio de emergencias municipal, fueron los propios propietarios quienes alertaron del fuego alrededor de las 5:30 horas. Cuanto los agentes llegaron, el fuego ya estaba exteriorizado y las llamas salían por las ventanas y parte del tejado. De inmediato, se iniciaron las labores de extinción, con el apoyo de los Bomberos do Salnés.

Las llamas fueron controladas y extinguidas cerca de las 7 horas y, según las primeras hipótesis, todo apunta a que el incidente se debió a un falló eléctrico en el hogar.  

