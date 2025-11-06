Mi cuenta

O Grove

La campaña MercaNoGrove adhiere a más de cuarenta comercios y vende el 50% de los bonos

Los establecimientos tienen hasta el día 15 para sumarse a esta iniciativa

C. Hierro
06/11/2025 08:38
Imagen de archivo de una céntrica calle de O Grove
Imagen de archivo de una céntrica calle de O Grove
Cedida

La campaña comercial MercaNoGrove, impulsada por la asociación de Empresarios Grovenses de Bens e Servizos, cuenta con una gran acogida tanto por parte de los comerciantes como de los vecinos de la localidad.

esde que se puso en marcha ya son cuarenta y seis los comercios adheridos. Entre ellos tiendas de todo tipo, desde ropa y deportes a librerías, centro de estética, mercerías o tiendas dedicadas a la electricidad o informática. El plazo de inscripción para los comercios está todavía abierto y lo estará hasta el próximo 15 de noviembre.

La mitad de los bonos

chos los vecinos de la localidad los que se han sumado a esta campaña que le ofrece la posibilidad de comprar bonos con valor de treinta euros a tan solo veinte y gastarlos en las tiendas del municipio. En total se han adquirido más de 700 bonos, lo que se traduce en casi un 50% del total disponible.

El objetivo de esta campaña, que ya va por su quinta edición y por tanto ya está consolidada, es fomentar las compras en los comercios locales en una época, finales de octubre y principios de noviembre, en la que la actividad en las tiendas disminuye considerablemente.

