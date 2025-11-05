Tomás Porteiro presenta en el Náutico de San Vicente do Mar su libro ‘Y a veces rendirse’

Cartel de la presentación del libro Instagram

El cantante y escritor santiagués, Tomás Porteiro, presentará su libro ‘Y a veces rendirse’ en el Náutico de San Vicente do Mar el próximo sábado 15 de noviembre. La cita, que comenzará a la una, además de centrarse en la obra literaria también tendrá un espacio para la música en directo. Esto es así, porque Porteiro se subirá al escenario para deleitar a los presentes con algunos de sus temas.

Tras formar parte de grupos como Sinestesia o Néboa, pasada la pandemia, Porteiro se atrevió a sacar un proyecto en solitario en el que combina variedad de estilos, desde el rock al bolero, pasando por el tango. En sus letras, señala, siempre está detrás su historia y sus vivencias, además de las influencias musicales de “The Beatles”, “Bob Dylan”, “Platero y tú” o “Extremoduro”.

Otras actuaciones

El Náutico de San Vicente continúa con su programación de conciertos durante el invierno. Así, este mes, además de la presentación del libro y el directo de Tomás Porteiro, tiene previsto un concierto el domingo 23 y otro el 30. Ambas actuaciones -de artistas sorpresa- comenzarán a la una y las entradas ya están a la venta.