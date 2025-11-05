Mi cuenta

O Grove

La ilusión y la solidaridad se funden este fin de semana en O Grove con el festival de magia

Las entradas son gratuitas, únicamente es necesario donar alimentos a favor de Cáritas

C. Hierro
05/11/2025 19:37
Facebook

La segunda edición del Festival de Magia Solidario se celebra este fin de semana en O Grove. Las actividades comienzan el sábado con el espectáculo “Inventores” de la mano del Mago Óliver y Liuba en el auditorio meco a partir de las siete de la tarde.

Al día siguiente, a las doce de la mañana, en la misma ubicación, se representará la obra “Roto” a cargo de Lola Mento y Luigi Ludus. En el escenario coincidirán ambos artistas tras una reciente ruptura sentimental, lo que creará situaciones muy divertidas y simpáticas.

El domingo también se celebrará la Gran Gala de Maxia a partir de las siete de la tarde que contará con la participación del Mago Paco, el Mago Óliver, Liuba, Lola Mento y Luigi Ludus.

Todos los espectáculos programados en el festival están diseñados para el disfrute de toda la familia y llenarán el auditorio de humor.

Las entradas para todas las funciones son gratuitas, únicamente es necesario para la recogida de los tickets presentar alimentos a favor de Cáritas ya sea hasta mañana en la biblioteca o el mismo día de la función en el auditorio.

