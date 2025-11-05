El Concello asegura que el conserje del CEIP Valle Inclán se incorpora mañana

Fachada del colegio Valle Inclán en O Grove

El Concello de O Grove asegura que el conserje del CEIP Valle Inclán se incorporará mañana al equipo.

Este trabajador estaba previsto que se uniese a la plantilla del colegio el pasado 25 de septiembre en sustitución del anterior pero no será previsiblemente hasta mañana cuando la persona comience a hacer sus funciones. De esta manera, la comunidad educativa lleva más de un mes sin contar con conserje en el centro, lo que ha repercutido en el funcionamiento del colegio.

Desde la concellería de Educación de O Grove señalan que la demora en la incorporación de este profesional se debió a trámites administrativos y celebran que la gestión se haya solucionado.