El Concello busca socios para implantar una comunidad energética y reducir costes

Fachada del Concello de O Grove Gonzalo Salgado

El Concello de O Grove busca socios para implantar en la localidad una comunidad energética que permita, a todos ellos, ahorrar costes en la factura de la luz. Para ello, está prevista una reunión informativa el próximo miércoles 12 de noviembre en la Sala das Cunchas a partir de las seis de la tarde.

El objetivo de este encuentro, señala el técnico del Concello, Francisco Meis, es presentar el proyecto a los vecinos de la localidad y hablar de los beneficios que puede aportarles. Así, explica Meis, el Concello únicamente sería un socio más que, además de pagar la cuota que le corresponda para la compra de las placas solares, el mantenimiento y, entre otras cosas, los gastos de gestión, cedería los edificios municipales para su colocación.

Ocho interesados

Esta es la segunda reunión que el Concello realiza para la implantación de la comunidad energética en el municipio. Es por ello que ya cuentan, señala Meis, con ocho personas que estaría interesadas en formar parte y, lo que se busca, es captar algún socio más para lograr reducir los costes.

No todas las candidaturas son viables. Es por ello que analizarán cada caso teniendo en cuenta, entre otras cosas la ubicación de la vivienda (tiene que estar en un radio de dos kilómetros del edificio que tenga instalada la placa) y los kilovatios que necesiten.

Desde el Concello se espera que el proyecto pueda comenzar cuanto antes y piensan que, una vez esté puesto en marcha, serán más los vecinos interesados en participar.