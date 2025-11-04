O Grove y BATA: una alianza en favor de la inserción que genera trabajo a personas con autismo o discapacidad

Personal de BATA realizando trabajos de mantenimiento en la playa de Raeiros Gonzalo Salgado

Mantenimiento de zonas verdes, poda de los árboles, rehabilitación o construcción de barandillas y pasarelas de madera, eliminación y control de especies exóticas invasoras en las playas... Estos son solo algunos de los trabajos que los usuarios de la Asociación BATA llevan a cabo en el concello de O Grove a través de la empresa sin ánimo de lucro: BATA Servicios Integrales a la Comunidad.

La relación entre el municipio y la asociación se remonta al 2011. Los primeros años, explica Nacho Rey, coordinador de empleo de BATA, trabajaban con el Concello mediante proyectos o colaboraciones puntuales. “Todos los años nos daban alguna subvención a la asociación y ésta contrataba a personas para que se formasen y llevasen a cabo tareas de mantenimiento, desbroce, limpieza...”, señala Rey. Pero no fue hasta el 2018, siete años más tarde, cuando la alianza entre O Grove y BATA se hizo más fuerte. En ese tiempo, tras haber creado el Centro Especial de Empleo de Economía Social, la asociación ganó el primer concurso público y los usuarios, que también trabajadores, comenzaron a desempeñar sus labores de manera periódica en las calles, jardines y arenales del municipio meco.

La licitación era para el mantenimiento de zonas verdes de O Grove, epígrafe que incluye muchos y muy variados trabajos. “Actualmente tenemos una brigada formada por cinco personas que van todas las semanas durante todo el año a hacer trabajos de mantenimiento de jardines, por ejemplo trabajamos en la zona de Beiramar, O Corgo, Terra de Porto...”, cuenta Rey.

Y añade: “dependiendo de las tareas a veces tenemos que reforzar la brigada de jardinería y podemos llegar a trasladar a O Grove unas diez o doce personas”. Este es el caso, por ejemplo, cuando tienen que cambiar las flores de temporada en los diferentes puntos de la localidad que, tal y como cuenta Rey, supone la plantación de unas 2.500 o 3.000 flores. “Este es un trabajo que nos reconocen mucho”, admite el coordinador de empleo de BATA.

Contratos puntuales

Además del contrato fijo con el Concello -acuerdo que han renovado recientemente por otros cuatro años más y, por tanto, está vigente hasta el 2028- la empresa sin ánimo de lucro de BATA también gana otras licitaciones por las que se encarga de hacer otros muchos trabajos.

Este año, entre otros, consiguieron hacerse con un contrato por 86.000 euros para reponer más de 600 tablones de madera del paseo de San Vicente do Mar en la zona en la que este verano tropezó una mujer y tuvo que ser trasladada en helicóptero al hospital. “Ya estamos acabando y la verdad es que está quedando muy bien, hicieron un muy buen trabajo”, valora Rey.

Paseo de madera realizado por los usuarios de BATA Cedida

Otras tareas de las que se han encargado recientemente los usuarios de BATA fue la rehabilitación y construcción de barandillas y pasarelas de madera en la zona de las playas, desde A Lanzada hasta Raeiros pasando por Area da Cruz, Area Grande o A Mexilloeira. “En el tema de la madera también hemos reparado o construido accesos a playas, zonas de seguridad, escaleras... incluso nos hemos encargado de hacer el puesto de socorro de madera de A Lanzada”, repasa el coordinador de BATA quién afirma que el Concello licita cada año algunas obras para, poco a poco, ir arreglando los diferentes desperfectos que, el paso del tiempo y las inclemencias del mismo, provocan en la madera.

Personal de BATA trabajando en la playa de Raeiros Gonzalo Salgado

Los trabajadores de BATA Servicios Integrales a la Comunidad también son los responsables de uno de las ubicaciones más fotografiadas del municipio meco: la escultura de la centolla. “Es uno de los puntos más visitados de la localidad, el sitio en el que se hace más selfies los visitantes”, cuenta Ángeles Domínguez, concelleira de Obras, Servicios y Medio Ambiente del Concello de O Grove.

Proceso en la construcción de la centolla por el personal de BATA Cedida

Trabajo muy reconocido

La pegada de los trabajadores de BATA está presente en muchos rincones del municipio y sus labores son reconocidas tanto por la administración como por los vecinos.

“El Concello de O Grove genera unos siete puestos de trabajo fijos estables de personas con autismo y/o discapacidad intelectual. Gracias a ellos hay un grupo de personas que trabajan de manera semanal o puntual”, narra Nacho Rey para continuar indicando que la relación entre el Concello y la asociación es “muy buena”. “La verdad es que es una gozada trabajar con ellos, nos lo ponen todo muy fácil. Desde el principio han tenido una confianza total en la capacidad de los chicos para desarrollar este tipo de actividades profesionales”, cuenta el coordinador de empleo de BATA y añade: “Cosa que ellos también han demostrado todos estos años”.

Por su parte, desde el Concello, Domínguez indica que esta colaboración es una de sus mayores satisfacciones como política. “En todos estos años hemos visto como han evolucionado, al principio estaban muy pendientes de lo que les decían los monitores y ahora trabajan de manera muy independiente, incluso alguno se ha sacado el carnet de conducir”, dice Domínguez. La inserción laboral, admite la concelleira, se ha notado muchísimo y si antes únicamente se dedicaban a trabajos de desbroce o mantenimiento de jardines, ahora, sus labores van mucho más allá y son más polifacéticos.

Rey asimismo destaca la relación entre los trabajadores y los vecinos de O Grove. “La gente es tremendamente generosa y muy amable con ellos, en muchas ocasiones se acercan a los chicos para decirles que lo están haciendo muy bien o que gracias a BATA el concello está precioso, sobre todo en los momentos en los que cambiamos las flores”, cuenta el coordinador.

Trabajadores de BATA en la playa de Raeiros Gonzalo Salgado

Esto también pasó en los meses de la pandemia. “Hicimos una brigada de desinfección y un encargado con dos chicos se encargaron de desinfectar diferentes zonas como el centro de salud, el autobús de recogida de sangre, la entrada del Concello...” dice Rey.

Premio Patacón

Debido a esta relación tan estrecha este mismo año uno de los premios que otorga la asociación recayó en el municipio. En este caso le entregaron el Patacón a la inclusión laboral y fue Ángeles Domínguez la encargada de recogerlo. “Se lo dimos por su apuesta y por creer en que las personas con autismo pueden participar en el desarrollo social y económico de una comunidad y de su entorno”, explica Nacho Rey. Por su parte, Domínguez cuenta que recoger ese premio fue muy especial. “Fue un momento muy emotivo, llevamos muchos años conociéndonos y ver la evolución de los chicos, para mí, es un orgullo”, expresa la concelleira.

Aunque el contrato acaba en 2028 parece que la relación entre el Concello y la asociación no va a terminar. Ambas partes se sienten muy a gusto trabajando juntos y, según cuenta Domínguez esperan que la alianza continúe y que como centro especial de empleo tengan acceso a muchas más licitaciones.