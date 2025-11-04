Mi cuenta

Diario de Arousa

O Grove

O Grove se prepara para celebrar la Fiesta de la Centolla del 27 de noviembre al 6 de diciembre

Emgrobes presentará el evento en La Rioja y en Lugo

C. Hierro
04/11/2025 20:28
Imagen de archivo de descarga de centolla en O Grove
Mónica Ferreirós

El municipio de O Grove se prepara para celebrar uno de los eventos más multitudinarios del año: la Fiesta de Exaltación de la Centolla. Este año las fechas escogidas por son del 27 de noviembre al 8 de diciembre, ambos días incluidos.

Desde la asociación de Empresarios Grovenses de Bens e Servicios (Emgrobes) buscan, como todas las ediciones del evento, llegar al mayor número de personas. Para ello tienen previstas dos presentaciones fuera de la localidad, una de ellas en La Rioja y otra en Lugo. La primera de ellas será el 13 de noviembre en el municipio riojano Cenicero y la siguiente será el día 20 en el Salón de Columnas del Círculo das Artes lugués. Como es tradición, tras la presentación, todos los asistentes podrán degustar el centollo de O Grove.

Emgrobes espera que, como en años anteriores, sean más de una decena los establecimientos de O Grove que participen en las jornadas y que, por lo tanto, sirvan la centolla tanto a vecinos como a visitantes. Además de la oferta gastronómica, este evento ofrece otras muchas actividades culturales y lúdicas, como son concursos de cocina, talleres, degustaciones o actuaciones musicales.

El objetivo de la asociación, además de presentar el rey de los productos de los mares de la ría de Arousa, es desestacionalizar el turismo en la localidad y atraer a O Grove visitantes en una época del año diferente a los meses de verano. Este evento, aunque en menor medida que la Fiesta del Marisco atrae a un gran número de público, por lo que contribuye al desarrollo económico del municipio.

